اتحاد الفروسية يعتمد مشاركة منتخب التقاط الأوتاد في «دوليتي» مصر وروسيا



أبوظبي (وام)

اعتمد اتحاد الفروسية والسباق مشاركة منتخب التقاط الأوتاد في البطولة العسكرية الدولية بجمهورية مصر العربية من 23 إلى 29 أبريل الجاري، ودولية التقاط الأوتاد باللباس الرياضي التقليدي في موسكو من 12 إلى 14 يوليو المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة أمس، برئاسة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، وحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وتوجه اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على اهتمامه بتقديم الدعم اللامحدود لتطوير رياضة الفروسية في دولة الإمارات، ما كان له الأثر الملموس في ريادة الإمارات العالمية، وتمكين أبناء وبنات دولة الإمارات من القدرات التنافسية.

كما أثنى على التميز التنظيمي والنجاح الفني لبطولات الفروسية في الفترة الماضية، والنتائج المميزة للفرسان والفارسات في العديد من المنافسات المحلية والدولية.

واستعرض الاجتماع استعدادات منتخب قفز الحواجز في معسكره الحالي بإيطاليا قبل المشاركة في أولمبياد باريس 2024، وتجديد عقد الشراكة مع شركة لونجين، وتقييم أعمال اللجان المختلفة، والنظام الوطني لتعريف وتسجيل الخيول، واختيار أفضل منظم لاستضافة بطولتي الإمارات ونهائي لونجين لقفز الحواجز.

وأكد الدكتور غانم الهاجري، الأمين العام للاتحاد، الحرص على مواكبة التطور الذي تشهده رياضة الفروسية عالمياً، بما يتواءم مع الجهود التطويرية، وتقييم البطولات التي تم تنظيمها، ومراجعة بعض اللجان لتحقيق أفضل الممارسات التطويرية، وتوزيع البرامج التنافسية من خلال أندية الفروسية بالدولة.

كما أكد التنسيق مع دول الجوار حول تبادل مشاركة الفرسان من الإمارات وهذه الدول في البطولات المختلفة، والتواصل مع قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، وقرية بوذيب الدولية، ومدينة دبي الدولية للقدرة لاستلام برنامج المسابقات المقترح من قبلهم، والتنسيق معهم في البرنامج الكامل للمسابقات.

وأشاد الأمين العام بدعم الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، الرئيسة الأعلى لمجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع، لمنتخب قفز الحواجز، وتوفير متطلبات تميزه وإعداده قبل مشاركته في أولمبياد باريس 2024، كما ثمن جهود إسطبلات الشراع في دعم إعداد الفرسان للبطولات الدولية.

وأعلن وجود اتفاق مبدئي على تجديد رعاية لونجين الشريك الاستراتيجي للاتحاد، لدوري القفز لمدة 5 سنوات، مشيراً إلى تزايد أعداد الفرسان والفارسات في الفترة الماضية، بما يعكس الشغف برياضة الفروسية، والحرص على ممارستها لتطوير قدراتهم.

وأكد حرص مجلس إدارة الاتحاد على توفير فرص أكبر لإقامة البطولات التي تعزز التطور والارتقاء بالمهارات وبناء القدرات.

اختتم قائلاً إنه بفضل دعم القيادة الرشيدة ترتقي رياضة الفروسية في الدولة إلى أفضل المستويات وطموحات المنافسة على المراكز الأولى، بجانب استقطاب البطولات الدولية، كما أن أندية الفروسية في أبوظبي والعين والشارقة ودبي تمتلك البنية التحتية والمنشآت المتطورة لاستضافة البطولات العالمية.