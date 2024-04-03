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الرياضة

ودية «الأبيض الأولمبي» وإندونيسيا «مغلقة» استعداداً لـ«الآسيوية»

ودية «الأبيض الأولمبي» وإندونيسيا «مغلقة» استعداداً لـ«الآسيوية»
4 ابريل 2024 02:24

معتصم عبدالله (دبي)

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كشف شين تاي يونج مدرب منتخب إندونيسيا تحت 23 عاماً، عن إغلاق التجربة الودية أمام «الأبيض الأولمبي» والمقررة مساء الاثنين المقبل، على استاد راشد بنادي شباب الأهلي، استعداداً لخوض نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً «قطر 2024»، والمقررة خلال الفترة من 15 أبريل الحالي وحتى 3 مايو المقبل.
ويلتقي المنتخب الإندونيسي، الذي دشن تحضيراته خلال معسكره الحالي بدبي، نظيره منتخب السعودية الأولمبي والذي يعسكر بأبوظبي حالياً مساء غد الجمعة قبل مواجهة الإمارات الاثنين المقبل.
ووضعت قرعة نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، منتخب الإمارات الأولمبي في المجموعة الثانية «الحديدية»، إلى جانب منتخبات اليابان، كوريا الجنوبية، والصين.
وتستضيف الإمارات خلال الفترة الحالية مجموعة من المعسكرات التحضيرية الأخيرة للمنتخبات الأولمبية تأهباً لكأس آسيا تحت 23، وتضم القائمة إلى جانب السعودية، الذي يقيم معسكره بالعاصمة أبوظبي، منتخب إندونيسيا الذي يتدرب في ملاعب حميد الطاير بنادي النصر، ومنتخب كوريا الجنوبية والذي تصل بعثته التي تضم 23 لاعباً إلى دبي غداً الجمعة.
ويعتمد منتخب «محاربي التايجوك»، والذي يلعب ضمن مجموعة «الأبيض الأولمبي»، على نخبة من لاعبيه المتوجين مؤخراً بلقب «كأس غرب آسيا تحت 23 عاماً» والتي أقيمت بالسعودية، وتضم القائمة التي أعلن عنها هوانج سون هونج مدرب المنتخب 18 لاعباً في الدوري الكوري الجنوبي، إضافة إلى 5 لاعبين محترفين خارج الدوري الكوري.
وتمكن مدرب منتخب كوريا الجنوبية من إقناع عدد قليل من الأندية الأجنبية بإرسال لاعبيها إلى قطر للمشاركة مع المنتخب الأولمبي، وهم لاعب خط وسط ستوك سيتي باي جون هو، ولاعب خط وسط سلتيك يانج هيون جون، ومدافع برينتفورد كيم جي سو، وقال هوانج: «ستكون هناك بعض المتغيرات، وعلينا أن نفكر في البدائل وأن نظل متفائلين».
وتواجه معظم المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23، أزمة حقيقية على صعيد استدعاء اللاعبين الدوليين ولاعبي الفريق الأول في الأندية المختلفة، كون الأندية ليست ملزمة بالسماح للاعبيها بالمشاركة في النهائيات غير المدرجة في أجندة الفيفا.
وينطبق الأمر نفسه على قائمة «الأبيض الأولمبي» المرتقبة في ظل إقامة مباريات الجولة 18 للدوري يومي 6 و8 أبريل الجاري، فيما يخوض الشارقة وشباب الأهلي مباراتي كأس ودرع السوبر الإماراتي القطري يومي 12 و13 أبريل، علاوة على مباراتي العين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام الهلال السعودي يومي 16 و23 أبريل الجاري.
في المقابل، خاض منتخب اليابان المنافس الرابع لـ «الأبيض الأولمبي» في المجموعة الثانية مباراتين وديتين في نهاية مارس الماضي أمام مالي 1-3، وأوكرانيا 2-0، وقال المدرب تسويوشي أويوا مدرب منتخب اليابان تحت 23: «اللعب أمام منتخبات قوية متأهلة للأولمبياد كان مفيداً للغاية وسعيد بالظهور الجيد للاعبين».

منتخب إندونيسيا
منتخب الإمارات
المنتخب الأولمبي
الأبيض الأولمبي
كأس آسيا تحت 23 عاماً
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