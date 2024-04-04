فودين «بدر 14» في «البريميرليج»



لندن (أ ف ب)



استعاد أرسنال ومانشستر سيتي «حامل اللقب» نغمة الانتصارات، بفوز الأول المستحق على ضيفه لوتون تاون 2-0، والثاني الكبير على ضيفه أستون فيلا 4-1، بفضل «هاتريك» للواعد فيل فودين، في المرحلة الحادية والثلاثين من بطولة إنجلترا لكرة القدم.

في المباراة الأولى على ملعب «الإمارات» في العاصمة لندن، سجل القائد الدولي النرويجي مارتن أوديجارد «24»، والياباني دايكي هاشيوكا «44 خطأ في مرمى فريقه» الهدفين.

واستعاد النادي اللندني الساعي لإحراز اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2004، نغمة الانتصارات، بعد تعادله الثمين مع مضيفه مانشستر سيتي في المرحلة الماضية.

وحقق فريق «المدفعجية» الذي غاب عن صفوفه جناحه بوكايو ساكا بسبب الإصابة، وفضّل مدربه الإسباني ميكل أرتيتا الإبقاء على البرازيليين جابريال مارتينيلي وجابريال جيسوس وديكلاي رايس على دكة البدلاء، الأهم في الشوط الأول، قبل أن يتراجع مستواه نسبياً في الثاني، بعدما ضمن النقاط الثلاث.

وكانت المواجهة ضد لوتون تاون الأولى، في سلسلة من 8 مباريات، خلال الشهر الحالي لأرسنال، بينها مواجهتان قويتان ضد بايرن ميونيخ الألماني، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في التاسع والسابع عشر منه، وقبلهما زيارة برايتون «السبت»، وبينهما مباراة أستون فيلا «14 أبريل» وديربيان ضد تشيلسي وتوتنهام «23 و28 منه توالياً».

وكان أرسنال صاحب الأفضلية منذ البداية، وبحث عن هز الشباك مبكراً، لكنه انتظر حتى الدقيقة 24 لترجمة تفوقه، عندما قطع إميل سميث رو كرة من الكونغولي الديموقراطي بيلي-رودوك مبانزو في وسط الملعب، ومررها إلى أوديجارد الذي تبادلها مع الدولي الألماني كاي هافيرتز الذي هيأها له الأخير داخل المنطقة، سددها بيسراه على يمين الحارس البلجيكي توماس كامينسكي

وعزز أرسنال تقدمه، عندما مرر البلجيكي لياندرو تروسار كرة إلى رو المتوغل داخل المنطقة، لعبها عرضية زاحفة أمام المرمى إلى نيلسون، لكن المدافع الياباني دايكي هاشيوكا تابعها بالخطأ في مرمى فريقه «44».

وفي الثانية، على ملعب «الاتحاد» في مانشستر، فرض المهاجم الدولي الواعد فودين «23 عاماً» نفسه نجماً بقيادة فريقه «السيتي» إلى الفوز على ضيفه أستون فيلا 4-1، في قمة المرحلة بتسجيله ثلاثية في الدقائق 45 و62 و69، ليصل إلى الهدف الرابع عشر في «البريميرليج»، و21 هدفاً في جميع المسابقات هذا الموسم.

بعدما منحه الدولي الإسباني رودري التقدم «11»، وسجل الكولومبي جون دوران الهدف الوحيد لأستون فيلا «20»، وعاد «السيتي» إلى سكة الانتصارات بعد تعادلين مع ليفربول وأرسنال.

وأبقى المدرب الإسباني بيب جوارديولا على هدافه الدولي النرويجي إرلينج هالاند، وصانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين على «دكة البدلاء»، فيما غاب جون ستونز، وحارس المرمى البرازيلي إيدرسون، والمدافع الهولندي نايثن أكي بسبب الإصابة.

وجرب رودري حظه بتسديدة قوية زاحفة من خارج المنطقة بين يديّ الحارس السويدي روبن أولسن «10«، قبل أن ينجح بعدها بدقيقة واحدة في هز شباك أولسن، عندما تلقى كرة عرضية من الجناح البلجيكي جيريمي دوكو، سددها بيمناه من مسافة قريبة داخل المرمى «11».

ونجح أستون فيلا في إدراك التعادل من هجمة مرتدة، أنهاها دوران بتسديدة زاحفة بيسراه من داخل المنطقة، إثر تمريرة من مورجان روجرز، أسكنها على يسار الحارس الألماني أورتيجا «20».

وأعاد فودين التقدم لمانشستر سيتي من ركلة حرة مباشرة، سددها بيسراه من خارج المنطقة، مستغلاً خطأً فادحاً للحائط البشري، وأسكنها على يمين الحارس أولسن «45».

وتابع «السيتي» ضغطه في الشوط الثاني، ووجه فودين الضربة القاضية لأستون فيلا بتسجيله هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه، عندما استغل تمريرة، بعد مجهود فردي رائع لرودري، سددها زاحفة من حافة المنطقة على يسار أولسن «62».

وحقق فودين «الهاتريك»، عندما أضاف الهدف الرابع لحامل اللقب بتسديدة قوية رائعة من خارج المنطقة «69».