«مبابي 37» رابع «أفضل هداف» في كأس فرنسا



باريس (أ ف ب)

قاد المهاجم الدولي كيليان مبابي فريقه باريس سان جيرمان لمواجهة ليون، في نهائي كأس فرنسا لكرة القدم، بتسجيله هدف الفوز على ضيفه رين 1-0 في نصف النهائي.

وسجل مبابي الهدف الوحيد في الدقيقة 40، بعدما أهدر قبلها بثلاث دقائق ركلة جزاء، تصدى لها الحارس المخضرم ستيف مانداندا.

ورفع مبابي رصيده إلى 37 هدفاً في المسابقة، وبات رابع أفضل هداف في تاريخ الكأس، بعد ميشيل بلاتيني «44»، والأرجنتيني ديليو أونيس «44» وبرنار لاكومب «39».

وبعد فوزه بست من 7 نسخ للمسابقة بين عامي 2015 و2021، خرج سان جيرمان، حامل الرقم القياسي لعدد الانتصارات «14»، من ثمن النهائي في الموسمين الماضيين أمام نيس ومرسيليا، كما ثأر من رين لخسارته أمامه في نهائي 2019 بركلات الترجيح 5-6، بعد التعادل 2-2.

وواصل سان جيرمان الذي وصل إلى النهائي العشرين في تاريخه في رقم قياسي ليفك ارتباطه مع مرسيليا، عروضه الإيجابية في أول موسم له، بإشراف الإسباني لويس إنريكي، إذ يتجه للاحتفاظ بلقبه في الدوري للموسم الثالث توالياً الذي يتصدره بفارق كبير يبلغ 12 نقطة عن وصيفه بريست، كما وصل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تنتظره مواجهة نارية أمام برشلونة الإسباني.

وأشرك إنريكي الثلاثي مبابي، والكوري الجنوبي لي كانج-إن وعثمان ديمبلي أساسياً في الهجوم، إضافة إلى القائد البرازيلي ماركينيوس العائد من الإصابة في الدفاع، وذلك للمرة الأولى منذ 17 فبراير.

ووصل ليون، المُتوج باللقب 5 مرات، إلى النهائي للمرة الأولى، منذ فوزه الأخير عام 2012، بفوزه على ضيفه فالنسيان من الدرجة الثانية 3-0 في نصف النهائي الآخر.

وتقام المباراة النهائية على ملعب بيير موروا في ليل.