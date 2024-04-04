فيورنتينا وأتالانتا.. «التذكرة المعلقة»!



فلورنسا (أ ف ب)

حقق فيورنتينا وصيف بطل الموسم الماضي فوزاً صعباً على ضيفه أتالانتا 1-0، في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا في كرة القدم.

وسجل رولاندو ماندراجورا الهدف الوحيد لفيورنتينا من تسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة، ارتطمت بالقائم الأيمن للحارس ماركو كارنيسيكي، وعانقت شباكه «31».

وأنقذ كارنيسيكي مرماه من هدف ثانٍ، بإبعاده رأسية للأرجنتيني نيكولاس رودريجيز من مسافة قريبة إلى ركنية لم تثمر «57»، وتعد النتيجة ليست حاسمة، وتبقى تذكرة التأهل «معلقة»، وكان فيورنتينا خسر أمام الإنتر 1-2 في نهائي الموسم الماضي.

وتقام مباراة الإياب بعد أسبوعين، وتحديداً 24 أبريل الحالي، على ملعب «جيويس ستاديوم» في برجامو.

ويوفنتوس خطا خطوة كبيرة نحو المباراة النهائية، بفوزه الثمين على ضيفه لاتسيو 2-0 على ملعب «أليانز ستاديوم» في تورينو، بانتظار مباراة الإياب في 23 الحالي، على الملعب الأولمبي في العاصمة روما مسرح المباراة النهائية 15 مايو المقبل.