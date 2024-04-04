صفقة أوسيمين تصل إلى «المدعي العام»



روما (د ب أ)



أكد نادي نابولي، حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، أن أوريليو دي لورينتيس، رئيس النادي، تحدث مع المدعين العامين في التحقيقات الجارية بشأن التعاقد مع النجم النيجيري فيكتور أوسيمين.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن دي لورنتيس يخضع للتحقيق بسبب اتهامه بارتكاب مخالفات مالية.

ووجه ممثلو الادعاء اتهاماً بأنه تم تضخيم القيمة السوقية لأربعة لاعبين، قرر نابولي الاستغناء عنهم لفريق ليل الفرنسي، ليكونوا جزءاً من صفقة شراء أوسيمين في سبتمبر 2020، لمساعدة النادي الإيطالي على موازنة دفاتره.

وذكر بيان أصدره نابولي نقلته وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»: بناء على طلبه، تم الاستماع إلى أوريليو دي لورينتيس في مكتب المدعي العام في روما ضمن التحقيقات المستمرة في صفقة شراء فيكتور أوسيمين.

ووفقاً لوسائل الإعلام الإيطالية، دفع نابولي لليل 77 مليون يورو «83 مليون دولار» لضم أوسيمين، فيما تم حساب القيمة الإجمالية للاعبين الأربعة الذين رحلوا عن الفريق، وهم تشيرو بالميري، وأوريستيس كارنيزيس، ولويجي ليجوري، وكلاوديو مانزي - بحوالي 20 مليون يورو.

ولعب أوسيمين دوراً أساسياً في فوز نابولي بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي للمرة الأولى منذ 33 عاماً، حيث تصدر قائمة هدافي المسابقة برصيد 26 هدفاً.

ووقع أوسيمين «25 عاماً عقداً جديداً في ديسمبر الماضي مع نابولي، لكنه يحتوي على شرط جزائي بقيمة 117 مليون يورو، فيما كشفت تقارير عن اهتمام العديد من عمالقة الأندية الأوروبية بضمه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.