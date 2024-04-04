«الانهيار» يُبعد مانوم عن تصفيات «يورو 2025»



لندن (د ب أ)



تغيب لاعبة الوسط النرويجية فريدا مانوم عن منتخب بلادها، في بداية مشواره بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم للسيدات «يورو 2025».

ويأتي ذلك، عقب انهيار اللاعبة خلال لقاء فريقها أرسنال مع تشيلسي بنهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، يوم الأحد الماضي.

وسقطت مانوم «24 عاماً» بشكل مفاجئ، وغادرت ملعب المباراة على «محفة»، قبل أن يتوج أرسنال باللقب، عقب فوزه 1- صفر على جاره اللندني.

وأعلن أرسنال أن مانوم في حالة جيدة، ويتم تقييمها من قبل الطاقم الطبي، وأضاف أنها لن تنضم إلى قائمة منتخب النرويج.

وذكر أرسنال في بيان «تستمر فريدا مانوم تحت الملاحظة من قبل فريقنا الطبي هذا الأسبوع، وبالتالي لن تلعب مع المنتخب النرويجي في مباراته التي يخوضها الجمعة. وأوضح البيان، الذي أوردته وكالة الأنباء البريطانية سبي أيه ميديا»: نحن على اتصال وثيق مع الفريق الطبي النرويجي، حالة فريدا الصحية مستقرة، ونشارك المزيد من التحديثات عندما نتلقاها».

ويستهل منتخب النرويج مسيرته بتصفيات أمم أوروبا للسيدات بمواجهة مضيفه فنلندا في المجموعة الأولى في دوري الأمم الأوروبية يوم الجمعة، وتلعب مع هولندا في بريدا يوم الثلاثاء المقبل.

وتوقفت المباراة النهائية التي جرت يوم الأحد الماضي على ملعب «مولينوكس» لمدة 7 دقائق، حيث كان المسعفون يعالجون مانوم.

وأكد أرسنال أن اللاعبة النرويجية لم تفقد وعيها، وبعد عودتها من وولفرهامبتون مع الفريق، لم تكن بحاجة إلى علاج في المستشفى.