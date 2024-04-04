الجمعة 5 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الانهيار» يُبعد مانوم عن تصفيات «يورو 2025»

«الانهيار» يُبعد مانوم عن تصفيات «يورو 2025»
4 ابريل 2024 10:46

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
بالمر بطل «مباراة مجنونة» في «البريميرليج»!
نوير.. «إجراء احترازي»!


تغيب لاعبة الوسط النرويجية فريدا مانوم عن منتخب بلادها، في بداية مشواره بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم للسيدات «يورو 2025».
ويأتي ذلك، عقب انهيار اللاعبة خلال لقاء فريقها أرسنال مع تشيلسي بنهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، يوم الأحد الماضي.
وسقطت مانوم «24 عاماً» بشكل مفاجئ، وغادرت ملعب المباراة على «محفة»، قبل أن يتوج أرسنال باللقب، عقب فوزه 1- صفر على جاره اللندني.
وأعلن أرسنال أن مانوم في حالة جيدة، ويتم تقييمها من قبل الطاقم الطبي، وأضاف أنها لن تنضم إلى قائمة منتخب النرويج.
وذكر أرسنال في بيان «تستمر فريدا مانوم تحت الملاحظة من قبل فريقنا الطبي هذا الأسبوع، وبالتالي لن تلعب مع المنتخب النرويجي في مباراته التي يخوضها الجمعة. وأوضح البيان، الذي أوردته وكالة الأنباء البريطانية سبي أيه ميديا»: نحن على اتصال وثيق مع الفريق الطبي النرويجي، حالة فريدا الصحية مستقرة، ونشارك المزيد من التحديثات عندما نتلقاها».
ويستهل منتخب النرويج مسيرته بتصفيات أمم أوروبا للسيدات بمواجهة مضيفه فنلندا في المجموعة الأولى في دوري الأمم الأوروبية يوم الجمعة، وتلعب مع هولندا في بريدا يوم الثلاثاء المقبل.
وتوقفت المباراة النهائية التي جرت يوم الأحد الماضي على ملعب «مولينوكس» لمدة 7 دقائق، حيث كان المسعفون يعالجون مانوم.
وأكد أرسنال أن اللاعبة النرويجية لم تفقد وعيها، وبعد عودتها من وولفرهامبتون مع الفريق، لم تكن بحاجة إلى علاج في المستشفى.

تصفيات كأس أوروبا
النرويج
أرسنال
تشيلسي
آخر الأخبار
الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بريسايت
اقتصاد
دور تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في تعزيز السلامة العامة
3 ابريل 2024
«تأمين الفعاليات»: جاهزية شاملة لعيد الفطر السعيد في دبي
علوم الدار
«تأمين الفعاليات»: جاهزية شاملة لعيد الفطر السعيد في دبي
اليوم 13:01
شرطة أبوظبي تكرم متطوعاً لجهوده في تدوير مواد مبادرة "أطعم تؤجر"
علوم الدار
شرطة أبوظبي تكرم متطوعاً لجهوده في تدوير مواد مبادرة "أطعم تؤجر"
اليوم 12:54
تعثر استضافة السعودية مباراتي الأهلي والزمالك
الرياضة
تعثر استضافة السعودية مباراتي الأهلي والزمالك
اليوم 12:48
أبوظبي تستضيف بطولتي جولة التحدي العالمية للجولف
الرياضة
أبوظبي تستضيف بطولتي جولة التحدي العالمية للجولف
اليوم 12:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©