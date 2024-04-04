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الرياضة

الشباب يعود بـ «النيران الصديقة»

الشباب يعود بـ «النيران الصديقة»
4 ابريل 2024 10:59

 
الرياض (أ ف ب)

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حقق الفتح فوزه الثاني توالياً، وجاء على حساب ضيفه الاتفاق 1-0، على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي، في ختام المرحلة السادسة والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم، وسجل هدف المباراة الوحيد الأرميني لوكاس زيلارايان «80».
وهو الانتصار الأول للفتح على ملعبه الجديد، حيث لم ينجح في تحقيق أي فوز منذ الجولة الرابعة عشرة، حين خسر أمام الفيحاء 0-1.
ورفع الفتح الذي فاز على الوحدة 3-2 في المرحلة الماضية، رصيده إلى 37 نقطة، وتقدم للمركز السادس بفارق نقطة عن الاتفاق السابع.
وفي مباراة ثانية، عاد الشباب إلى سكة الانتصارات، بفوزه على ضيفه الرياض 1-0، 
وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق النيران الصديقة في الدقيقة 33، بعدما حوّل مدافع الرياض خالد الشويع الكرة خطأ في مرماه.
ورفع الشباب الذي كان خسر أمام الهلال المتصدر 3-4 في الجولة الماضية، رصيده إلى 31 نقطة متقدماً للمركز الـ11، بفارق نقطة عن الفيحاء العاشر، و3 نقاط عن الخليج التاسع، وفي المقابل، تجمد رصيد الرياض عند 25 نقطة في المركز الرابع عشر.

السعودية
الدوري السعودي
الشباب
الاتفاق
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