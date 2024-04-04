«النمور».. قفزة 35 عاماً



سلطان آل علي (الاتحاد)



يعد تأهل اتحاد كلباء إلى نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة تاريخياً بكل المقاييس، حيث إنه يعيد «النمور» إلى ذكريات ما قبل 35 عاماً، عندما صعد إلى «مربع ذهب» موسم 1988-1989، للمرة الأولى في تاريخ النادي، وقابل وقتها الرمس في دور الـ16 وهزمه 4-1، ثم واجه خورفكان في ربع النهائي، وتعادل معه إيجابياً 1-1، قبل أن يحسم تأهله إلى نصف النهائي بركلات الترجيح، قبل أن يخسر «النمور» أمام الوحدة 3-1 رغم تقدمه بالنتيجة واكتفى بـ «المربع الذهبي».

وفي النسخة، أعاد اتحاد كلباء التاريخ بطريقة أكثر إثارة مع المدرب غازي الشمري الذي تولى تدريب الفريق، بعد إقالة فرهاد مجيدي، واستطاع خلال فترة قصيرة، الفوز على العين في إياب «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، والخروج بركلات الترجيح، والفوز في ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وأقصى «النمور» دبا الفجيرة بثلاثية في دور الـ16، وتأهل إلى ربع النهائي ليصدم العين بـ «ثنائية» مهدي قائدي في بداية المباراة، والتي عجز عن معادلتها «الزعيم»، ما أدى إلى إقصائه، وضرب «النمور» موعداً مع الوصل في نصف النهائي بلقاء «أصفر» خالص بين الفريقين على الوصول إلى نهائي الكأس الأغلى.