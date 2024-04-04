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الرياضة

مقتل لاعب كرة رميا بالرصاص

مقتل لاعب كرة رميا بالرصاص
4 ابريل 2024 14:57

 
جوهانسبرج (أ ف ب)
قُتل مدافع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي لكرة القدم لوك فلورز رمياً بالرصاص، خلال عملية سطو بالسلاح على سيارته في إحدى محطات الوقود، وفقاً لما أعلن فريقه والسلطات المحلية، ونشر النادي على مواقع التواصل الاجتماعي «ببالغ الحزن نعلن أن لاعب كايزر تشيفز، لوك فلورز، فقد حياته بشكل مأساوي، خلال محاولة سرقة سيارته في جوهانسبرغ».
ووفقاً للشرطة، كان اللاعب البالغ 24 عاماً، والذي ارتدى قميص منتخب بلاده ما دون 23 عاماً، ينتظر أن تتم خدمته داخل سيارته فولكسفاكن جولف، عندما وصل رجلان مسلحان على متن «بي ام دبليو» بيضاء اللون، وحاولا سرقة سيارته.
وقال متحدث باسم الشرطة، «لقد هدده المشتبهان بهما بمسدس وأخرجاه من السيارة، قبل أن يطلقا النار عليه في الجزء العلوي من جسده، وغادر أحد المشتبه بهما مع سيارة الضحية، يتبعه شريكه». وتم إعلان وفاة فلورز لدى وصوله إلى المستشفى.
وبدأت الشرطة تحقيقاً، وتبحث عن المشتبه بهما، ويُعدّ تشيفز أحد أكبر أندية كرة القدم في البلاد، وقد توّج بلقب الدوري 12 مرة، ويملك الرقم قياسي لعدد الألقاب المحلية (53)، ووصل إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا في عام 2021.
تشهد جنوب أفريقيا ارتفاعاً في نسبة الجريمة، حيث سجلت البلاد ما معدله 84 جريمة قتل يومياً بين أكتوبر وديسمبر 2023، وفقا للارقام الرسمية.

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