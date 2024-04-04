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الرياضة

الشارقة.. «الموسم الخالي»!

الشارقة.. «الموسم الخالي»!
4 ابريل 2024 15:30

 
علي معالي (الشارقة)

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«صفر من 4»، حصاد الشارقة في الموسم الحالي، بعدما تنازل عن لقب الكأس، بعد الخسارة من شباب الأهلي في دور الثمانية، ليفقد الفريق آخر فرصة للمنافسة على أحد الألقاب الأربعة التي حصدها العام الماضي.
وبالفعل دفع «الملك» ثمن الترتيبات الخاطئة على سبيل الأجانب، وتحديداً تشابه أدوار البوسني بيانيتش والتونسي فراس بالعربي، والاعتماد على المالي موسى ماريجا في مركز رأس الحربة، واللاعب يتألق في الطرف الأيمن، أضف إلى ذلك عدم وجود حارس بديل يمكن أن ينافس عادل الحوسني.
عانى الشارقة كثيراً من الخط الخلفي، منها الخطأ في التعامل مع قضية اليوناني كوستاس مانولاس، مما جعل دفاع «الملك» ينهار كثيراً، حتى وصل به الحال في مباراة شباب الأهلي في الكأس إلى ارتكاب الأخطاء القاتلة واستقبال 4 أهداف.
ونتائج الشارقة هذا الموسم مثار دهشة جماهيره، لدرجة أن الفريق خسر السوبر المحلي، وودع كأس مصرف أبوظبي، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، ويحتل المركز الخامس في «دوري أدنوك للمحترفين».
وواجه الشارقة في مباراته أمام شباب الأهلي سوء الحظ بخروج فراس بالعربي مصاباً في الدقيقة 24، بعد أن استعاد اللاعب جانباً من مستواه، إلا أن خروجه أثر على تنظيم الوسط، وانقطاع التواصل مع الهجوم.

كأس رئيس الدولة
الشارقة
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