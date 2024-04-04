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الرياضة

ليما وجشك والغساني وراشد نجوم ربع نهائي «الكأس الأغلى»

ليما وجشك والغساني وراشد نجوم ربع نهائي «الكأس الأغلى»
4 ابريل 2024 16:00

 
معتصم عبدالله (دبي)

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خطف «الرباعي» فابيو ليما «الوصل»، أحمد جشك «النصر»، ويحيى الغساني «شباب الأهلي»، وسالم راشد «اتحاد كلباء»، نجومية مباريات ربع نهائي البطولة الأغلى «كأس صاحب السمو رئيس الدولة» لموسم 2023- 2024، بإسهامهم الفعال في تأهل «الإمبراطور» و«العميد» و«الفرسان» و«النمور» إلى نصف النهائي.
وأكمل اتحاد كلباء وشباب الأهلي عقد أندية «مربع الذهب» للبطولة بتأهل «النمور» على حساب العين 2-1، و«الفرسان» بالفوز على الشارقة 4-3، ليلحقا بالنصر المتأهل أمام عجمان 2-1، والوصل على حساب الجزيرة 3-0.
وسجل ليما نجم الوصل هدف فريقه الأول في المواجهة أمام الجزيرة 3-0، فيما لعب جشك دوراً بارزاً في تأهل «العميد» على حساب«البرتقالي» بعدما حول تأخره بهدف دودو في الدقيقة 13، إلى فوز 2-1 بفضل هدفي عادل تعرابت في الدقيقة 53، وإيوري ميديروس في الدقيقة 55.
في المقابل فرض سالم راشد مدافع «النمور» أفضليته في المواجهة أمام العين 2-1، فيما أسهم المتألق يحيى الغساني في فوز «الفرسان» المثير على الشارقة 4-3، بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 68.
ويشهد الدور نصف النهائي للبطولة الأغلى، والذي يقام بنظام خروج المغلوب على ملاعب محايدة، أسوة بالدور ربع النهائي، والمقرر 16 و17 أبريل، مواجهتي النصر وشباب الأهلي، والوصل واتحاد كلباء.
وتجنبت إدارة مسابقات اتحاد الكرة إعادة جدولة الدور نصف النهائي للبطولة الأغلى، بعد خروج العين الذي يستعد لمواجهتي الهلال السعودي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 16 و23 أبريل الجاري.
وتملك الأندية الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي في النسخة الحالية للكأس الأغلى خبرات متفاوتة، بداية باتحاد كلباء الذي تأهل للمرة الثانية إلى نصف النهائي بعد الأولى موسم 1988- 1989، فيما يعد شباب الأهلي الأكثر وصولاً إلى «مربع الذهب» بـ 27 تأهلاً، مقابل 24 مرة للوصل، و19 مرة للنصر.
وتوجت 3 من أندية نصف النهائي بالبطولة الأغلى، باستثناء اتحاد كلباء الساعي لحلم اللقب الأول، ويتصدر القائمة شباب الأهلي المُتوج بعشرة ألقاب، والساعي للانفراد بالرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة الأغلى، بعد الإطاحة بغريمه الشارقة، في المقابل تُوج النصر بأربعة ألقاب، مقابل لقبين لفريق الوصل الباحث عن العودة إلى الواجهة، منذ آخر تتويج بثنائية الدوري والكأس موسم 2006- 2007.

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