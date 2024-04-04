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الرياضة

«دبي البحري» يُشكل اللجنة المنظمة لـ «كرنفال القفال»

«دبي البحري» يُشكل اللجنة المنظمة لـ «كرنفال القفال»
4 ابريل 2024 15:39

 
دبي (الاتحاد)

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اعتمد مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، قرار تشكيل اللجنة المنظمة العليا لكرنفال «النسخة 33» من سباق القفال السنوي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً من جزيرة صير بونعير، وحتى شواطئ دبي.
وثمن المجلس الدعم الكبير والمتواصل للحدث، من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، من أجل نشر ثقافة الحفاظ على الرياضات التراثية.
ويترأس اللجنة العليا المنظمة أحمد سعيد بن مسحار، وتضم سيف جمعة السويدي، نائب رئيس مجلس الإدارة نائباً لرئيس اللجنة، وأعضاء مجلس إدارة النادي، خالد خميس بن دسمال، وخالد علي البلوشي، ومحمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي.
وحدد المجلس موعد السباق الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، من 10 إلى 12 مايو المقبل.
ووجه مجلس الإدارة، خلال الاجتماع، الإدارة التنفيذية والوحدات التنظيمية النادي، بضرورة التحضير المبكر لإنجاح التظاهرة المرتقبة التي تمثل قيمة تاريخية عظيمة لها مكانة وصيت، ومهرجان وطني مجتمعي تراثي يعكس ارتباط أهل وشعب الإمارات بماضي الآباء والأجداد واعتزازهم بإحياء ذكريات رحلات الغوص وصيد اللؤلؤ.
وناقش الاجتماع خطط العمل الخاصة لإنجاح الحدث والجهود القائمة للتنسيق القائم مع شركاء النجاح في الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية للترتيب والتجهيز لإنجاح التظاهرة المرتقبة التي تعد مسك ختام فعاليات الموسم البحري.

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