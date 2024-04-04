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الرياضة

تشكيل لجان جائزة محمد بن راشد الإبداع الرياضي

تشكيل لجان جائزة محمد بن راشد الإبداع الرياضي
4 ابريل 2024 15:42

 
دبي (الاتحاد)

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أصدر معالي مطر الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، رئيس مجلس أمناء «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، قراراً بتشكيل لجان الدورة الثالثة عشرة للجائزة، وهي اللجنة الفنية، ولجنة التحكيم، ولجنة الاتصال والتسويق، ويمتد عملها إلى 2025.
ويترأس اللجنة الفنية، د. خليفة الشعالي عضو مجلس أمناء الجائزة «الإمارات»، وتضم عبدالصمد حسين سليمان «الإمارات» نائباً للرئيس، وعضوية: الدكتور محمد عبد الوهاب الأنصاري، ومنصور الصباحي، والدكتور سعد أحمد شلبي، ود. ناجي إسماعيل حامد مدير القسم الفني في الجائزة منسقاً.
فيما يترأس لجنة التحكيم مصطفى براف عضو مجلس الأمناء، وتضم أحمد مساعد العصيمي عضو مجلس الأمناء، نائباً للرئيس، وعضوية طارق يوسف الجناحي، ومريم عبد الله مطر بن لاحج، وعذاري مؤيد محمد زهر الدين، والدكتور ناجي إسماعيل حامد مدير القسم الفني في الجائزة منسقاً.
وتترأس لجنة الاتصال والتسويق، موزة سعيد المري الأمين العام للجائزة، وتضم سارة محمد المضرب نائباً للرئيس، وعضوية وليد الأميري وعادل فاروق العوضي، وسامي عبد الإمام وحسام أبو الفتوح اختصاصي رئيسي في الجائزة منسقاً.

 

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جائزة الإبداع الرياضي
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