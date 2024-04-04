«الفرسان» يوجه «ضربة مزدوجة» لـ «الملك» بـ «القوة العاشرة»

مراد المصري (أبوظبي)



خرج شباب الأهلي بمكاسب عديدة، بعدما أقصى الشارقة، بالفوز عليه 4-3، في مباراة مثيرة في ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، لعل أبرزها أن الفريق لا يزال يمضي في سباق حصد ثلاثة ألقاب على الأقل هذا الموسم، رغم التعثرات التي واجهها في الدوري، بعدما تُوج بلقب كأس السوبر، وبلغ نصف نهائي الكأس الغالية، ويخوض لقاء درع السوبر الإماراتي القطري أمام الدحيل 13 أبريل الجاري.

ويأتي الهدف الرابع المتمثل بقدرته على الانفراد بالرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعد التفوق على «الملك» تحديداً الذي كان يتساوى معه بمرات التتويج القياسي «10».

وجاء تفوق «الفرسان» من خلال توجيه «ضربة مزدوجة» للشارقة ومدربه كوزمين أولاريو، الذي خرج «خالي الوفاض» هذا الموسم، بعدما سبق له الفوز عليه 6-2، على استاد آل مكتوم، في كأس السوبر الإماراتي، الذي كان شاهداً على حصيلة بلغت 10 أهداف لشباب الأهلي أمام الشارقة هذا الموسم في هاتين المباراتين.

وعبر ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي، الذي كان تحت مطالبات الجماهير بتحسين أداء الفريق، عن سعادته بالانتصار والتأهل، وقال «ارتكبنا أخطاءً في التعامل مع الكرات الثابتة التي كلفتنا استقبال أهداف، إلا أن فريقنا كان المسيطر على مجريات اللقاء وتفوق بنسبة 85-90%، كما أننا الفريق الوحيد الذي لم يخسر أي مباراة في هذا العام، وترجمنا ذلك بالتفوق في المباراة».

ورداً على المداورة في اختيار تشكيلة الفريق، قال «الأمور تتغير دائماً في الدوري هنا، والجودة ارتفعت وتطورت، لذلك يجب علينا القيام بهذه المداورة، وهذه أول مباراة نخوضها بصفوف كاملة من دون إصابات أو إيقافات، ويجب الاعتياد على هذا الأمر، خصوصاً من قبل اللاعبين الذين يجب أن يدركوا أن هذه رياضة جماعية يتكاتف فيها الجميع».

وشكلت المباراة فرصة جديدة لإيجور جيسوس لمواصلة التألق، والذي سجل «ثنائية» منها هدف الفوز الرابع لفريقه، بعدما سجل «ثنائية» في المباراة الأخيرة في الدوري أمام الوحدة، فيما نجح يحيى الغساني في مصالحة جماهير «الفرسان» بتسجيل هدف وتقديم أداء مقتنع، رداً على غياب فاعليته في المباراة الأخيرة بالدوري.

ويلتقي شباب الأهلي في الدور نصف النهائي مع النصر، في لقاء «ديربي» خاص في دبي، بين فريقين سبق أن بلغا المباراة النهائية 13 مرة، و11 مرة على التوالي، وحقق «الفرسان» اللقب 10 مرات، و«العميد» 4 مرات، آخرها على حساب شباب الأهلي بالذات في النهائي الذي جمعهما عام 2015.