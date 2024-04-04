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الرياضة

«زيادة تفاؤل» الألمان قبل «اليورو»

«زيادة تفاؤل» الألمان قبل «اليورو»
4 ابريل 2024 16:55

 
برلين (د ب أ)

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ذكر استطلاع للرأي أجرته شركة «يوجوف»، وهي شركة دولية على الإنترنت مختصة بأبحاث الأسواق، ونشرته اليوم «الخميس»، أن هناك ارتفاعاً ضئيلا فيماً يتعلق بتفاؤل الألمان، بشأن فرص تتويج فريقهم بلقب بطولة أمم أوروبا لكرة القدم «يورو 2024» التي تستضيفها ألمانيا بعد الانتصارين الوديين اللذين حققهما الفريق، ولكن الأغلبية ترى أن المنتخب الألماني لن يُتوج بلقب البطولة التي تقام على أرضه.
وذكرت «يوجوف» أن 6 في المئة من أصل 22739 شاركوا في الاستطلاع على مدار الأسبوع الماضي، يرون أن الفريق الذي يدربه يوليان ناجلسمان سيُتوج باللقب يوم 14 يوليو، فيما يرى 22 في المئة آخرون أنه من المرجح الفوز بالمباراة النهائية.
وفي النصف الآخر من استطلاع الرأي، يرى 32 في المئة أنه من غير المرجح التتويج باللقب، ويرى 18 في المئة أن التتويج باللقب غير محتمل على الإطلاق.
أما الـ 21 في المئة المتبقيين رفضوا الإدلاء برأيهم في استطلاع الرأي الأخير، الذي جرى في نوفمبر، كان اثنان في المئة فقط يعتقدون أن المنتخب الألماني سيفوز باللقب، وفاز المنتخب الألماني على فرنسا وهولندا ودياً الشهر الماضي، وقدم عرضين جيدين، وذلك بعد نتائج سلبية للغاية.

ألمانيا
كأس أمم أوروبا
جوليان ناجلسمان
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