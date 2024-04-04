جوارديولا: «البريميرليج» ينتهي في هذه الجولة!



لندن (أ ف ب)



أبلغ الإسباني بيب جوارديولا مدرّب مانشستر سيتي لاعبيه الاستعداد لسباق جديد يمتدّ حتّى اليوم الأخير من الموسم، للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

يتنافس حامل اللقب والثالث راهناً بفارق نقطة مع أرسنال المتصدر مؤقتاً وليفربول الثاني الذي يلعب مع شيفيلد يونايتد «الخميس» ولديه فرصة اعتلاء الصدارة.

فاز «البلومون» على ضيفه أستون فيلا 4-1 «الأربعاء» في مباراة سجل فيها فول فودين «هاتريك»، بعد تعادلين متتاليين مع المنافسَين المباشرَين (ليفربول 1-1 وأرسنال 0-0).

قال جوارديولا الساعي إلى تحقيق اللقب للمرة الرابعة توالياً بشكلٍ غير مسبوق «إذا فزنا في جميع مبارياتنا، سيذهب «حسم اللقب» حتى اليوم الأخير لأنهما «المنافسان» ليسا متقدمين بفارق خمس أو ست أو سبع نقاط».

أضاف «لكن علينا أن نقوم بواجبنا وأن لا نندم ونقول كان علينا أن نفوز بتلك المباراة لأنهم خسروا من بعدها لا يُمكننا أن نفعل شيئاً، نحن لن نلعب أمامهما مجدداً ولذلك لا نتحكّم بما يفعله ليفربول وأرسنال، كل ما يُمكننا فعله هو الفوز بمبارياتنا».

وبسط «السيتي» سيطرته في المباراة الأخيرة بمواجهة فيلا، على الرغم من بقاء الهدّاف النروجي إرلينج هالاند وصانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين على مقاعد الاحتياط، وذلك لإراحتهما قبل مواجهة مضيفه ريال مدريد الإسباني الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا «يستضيف نيوكاسل يونايتد السبت في الدوري».

وردّ مدرب بايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة الإسباني السابق على الصحفيين بعد سؤاله عمّا إذا كان فريقه قد استعاد مستواه في الوقت المناسب، بعد الانتقادات التي طالته عقب مواجهة أرسنال.

قال «كنا خارج سباق المنافسة على اللقب قبل ثلاثة أو أربعة أيام ولا نلعب جيداً، الفريق لم يكن يلعب كما فعل في المواسم الستة الماضية، نحن الآن في أفضل مستوياتنا في الدوري»؟ ما بالكم يا شباب؟».

وأضاف «فزنا بالعديد من المباريات، لا يُمكنني القول إني لم أتعرّف على فريقي في المواجهة مع أرسنال، كنا هناك طوال الوقت، لم نصنع فرصاً بسبب قوة الدفاع، ولأننا خسرنا بعض الحضور في منطقة الجزاء، لكن في ما تبقى، فإن هذا هو فريقي».

وقال «لهذا السبب نحن هادئون. كما قلت، المنافسة متقاربة، الفارق ليس سبع أو ثماني نقاط. أقرب، علينا أن ننتظر، يجب أن يخسروا نقاطاً، وإلا فلن يكون ذلك ممكناً، لكن مجدداً الفريق كان استثنائياً هذا الموسم».