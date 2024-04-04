إيتو يرفض «القرار الأحادي»!



ياوندي (أ ف ب)



اعتبر رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم النجم الدولي السابق صامويل إيتو، أن تعيين البلجيكي مارك بريس مدرباً جديداً للمنتخب الوطني «غير قانوني»، وذلك في رسالة موجهة إلى وزارة الرياضة في البلاد.

وقال الهداف التاريخي للمنتخب في رسالته الموجهة إلى الوزارة إنه «لا يمكن للاتحاد الوطني الاعتراف بهذه التعيينات التي تتم خارج أي إطار قانوني وتنظيمي»، معرباً عن أسفه لعدم إشراك الاتحاد «لا من قريب ولا من بعيد» في عملية اختيار المدرب الجديد وطاقمه الفني.

وأعلنت وزارة الرياضة عن تعيين بريس خلفاً لريجوبير سونج الذي ترك منصبه نهاية فبراير، بعد خروج المنتخب الكاميروني من ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في كوت ديفوار على يد نيجيريا الوصيفة.

وقال الاتحاد الكاميروني إن التعيين الذي قامت به الوزارة يتعارض مع المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم المنتخبات الكروية الوطنية في الكاميرون، والذي ينص على أن اتحاد اللعبة هو المسؤول عن إدارتها.

وأفاد أنه لم يتلق أي رد على قائمة المدربين اللذين رشحهم للمنصب، معرباً عن «دهشته الكبيرة» مما وصفه بالقرار «الأحادي الجانب» من قبل وزارة الرياضة بتعيين بريس (61 عاماً).

وإذا بقي بريس في منصبه، فسيكون المدرب البلجيكي الثالث الذي يشرف على «الأسود غير المروضة»، مع الأمل بتكرار تجربة مواطنه هوجو بروس الذي قاد المنتخب عام 2017 إلى لقبه الخامس في كأس الأمم الإفريقية.

ويستلم بريس المهمة والمنتخب في صدارة مجموعته الرابعة في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2026 بعد الفوز على موريشيوس 3-0 والتعادل مع ليبيا 1-1.

وسيكون الاختبار التالي في يونيو حين تخوض الكاميرون مباراتين في الجولتين الثالثة والرابعة ضد ضيفتها الرأس الأخضر التي جمعت أربع نقاط أيضاً من مباراتيها الأوليين، ومضيفتها أنجولا «لها نقطتان من تعادلين».