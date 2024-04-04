الهلال والنصر «البروفة الأخيرة» قبل «السوبر»



الرياض (أ ف ب)



يتطلع الهلال إلى تعزيز رقمه العالميّ القياسي في عدد الانتصارات المتتالية توالياً، وذلك حين يحلّ ضيفاً على الخليج «الجمعة» في افتتاح المرحلة السابعة والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم، وذلك قبل المواجهة المنتظرة مع ملاحقه النصر في نصف نهائي الكأس السوبر.

ويسعى «الزعيم» الذي بلغ انتصاره الحادي والثلاثين توالياً إلى الابتعاد بالصدارة التي يعتليها بـ74 نقطة، بفارق 12 عن ملاحقه النصر الذي يحلّ بدوره ضيفاً على ضمك الثامن، ويواجهه الاثنين في الكأس السوبر.

ويكفي الهلال تحقيق 13 نقطة من 24 لحسم اللقب، بغضّ النظر عن نتائج النصر، وهو قريبٌ من استعادة اللقب الذي فقده في الموسم الماضي لمصلحة الاتحاد.

وخسر فريق المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، ثاني لائحة هدّافي الدوري بـ22 هدفاً، بسبب إصابته في دربي العاصمة أمام الشباب 3-4 الشهر الماضي، ما يغيّبه عن الملاعب لستة أسابيع وفقاً للنادي، ينضمّ إليه ناصر الدوسري، عبدالإله المالكي ومتعب المفرج للإصابة أيضاً.

قال جيسوس بعد الفوز على الأخدود 3-0 في المرحلة الماضية «مباريات (دوري أبطال) آسيا والدوري مهمة وأولوية بالنسبة لي بعدها تأتي كل البطولات»، في إشارة لمواجهة النصر في الكأس السوبر.

وتابع «(البرازيلي رينان) لودي لم يصل للجاهزية الكاملة حتى الآن بسبب الإصابات واعتمدت المداورة بين سالم الدوسري وسعود عبد الحميد لتوزيع الجهد».

واعتبر أن «الفريق تطوّر في جوانب كثيرة، ولو كان معنا (البرازيلي) نيمار لأصبح فريقنا أقوى، ومع إصابة ميتروفيتش يجب أن نعمل على إيجاد الحلول، حتى يستمر الفريق على المستوى المطلوب».

على الجانب الآخر، يدخل الخليج المباراة وهو في المركز التاسع برصيد 34 نقطة، ويبحث عن فوزه الثالث توالياً، عقب الفوز على ضمك والرائد في آخر مباراتين، ويسعى لتجنب الهزيمة حيث كانت آخر خسارة تعرض لها في المرحلة العشرين أمام الاتفاق بهدفين نظيفين.

بدوره، وجّه النصر إنذاراً شديد اللهجة قبل ملاقاة غريمه الهلال، بعد اكتساحه أبها خارج ملعبه 8-0.

واتخذ المدرب البرتغالي لويس كاسترو قراراً جريئاً بإراحة اللاعبين الأساسيين في المباراة المقبلة لتجهيزهم لموقعة الهلال.

وسجّل البرتغالي الآخر كريستيانو رونالدو «هاتريك» للمباراة الثانية توالياً، رافعاً رصيده إلى 29 هدفاً في الصدارة.

على الجانب الآخر، يأمل ضمك في العودة إلى سكة الانتصارات، حيث فشل بالفوز في آخر 3 مباريات مكتفياً بتسجيل هدفٍ واحد.

وبعد خسارته أمام الأهلي الثالث في المرحلة الماضية، يسعى الاتحاد الرابع إلى استعادة نغمة الانتصارات بمواجهة ضيفه التعاون، في مباراةٍ يأمل فيها الفرنسي كريم بنزيمة أن يستعيد بدوره شهيّته التهديفية.

ولم يُسجّل نجم ريال مدريد الإسباني السابق في آخر سبع مباريات، أهدر خلالها ركلتي جزاء، علماً أنه غاب عن خمس مبارياتٍ أخرى بسبب الإصابة.

ويحاول الاتحاد (46 نقطة) أن يقترب من الأهلي الذي يتفوّق عليه بخمس نقاط، وذلك أمام التعاون الخامس الذي لم يخسر في آخر ثلاث مباريات حقق خلالها انتصارين.

وتشهد المباراة غياب 12 لاعباً عن الاتحاد لأسباب مختلفة، ما بين إصابات وانضمام للمنتخب الأولمبي، وهو ما وضع الأرجنتيني مارسيلو جاياردو في ورطة حقيقية.

ويبحث الأهلي عن تكرار فوزه على الوحدة الثاني عشر، كما أنه حقق الفوز الثاني توالياً للمرة الأولى هذا العام.

ويغيب عن الفريق علي الأسمري لاعب الوسط وأحد الركائز الأساسية في تشكيلة ماتياس يايسله بسبب تراكم البطاقات.

ويستضيف الاتفاق السابع نظيره الرياض الثالث عشر السبت في مسعاهما لمداواة جروحهما بعد الخسارة في المرحلة الماضية، حيث تجرع الاتفاق مرارة الهزيمة على يد الفتح 0-1، والرياض أمام الشباب بالنتيجة عينها.