ياسر المسحل: أبوظبي محطة مهمة للترويج لكأس السوبر السعودي

أبوظبي (وام)

أكد ياسر بن حسن المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن إقامة كأس السوبر السعودي لكرة القدم، في العاصمة أبوظبي، تأتي امتداداً للتعاون الوثيق بين الإمارات، والمملكة العربية السعودية، في المجال الرياضي، حيث تقام فعاليات الحدث بنظامه الجديد للمرة الأولى خارج حدود المملكة.

وتستضيف العاصمة أبوظبي البطولة من 8 إلى 11 أبريل الجاري، على ملعبي محمد بن زايد في نادي الجزيرة، وآل نهيان في نادي الوحدة، بمشاركة الاتحاد، والنصر، والهلال، والوحدة، كما تعد هذه هي المرة الأولى التي يقام فيها كأس السوبر السعودي «بنظامه الجديد» خارج حدود المملكة، وهو النظام الذي تم استحداثه بمشاركة 4 فرق.

وأعرب رئيس الاتحاد السعودي عن ثقته الكبيرة في خروج الحدث بالصورة المميزة التي تليق بكرة القدم في البلدين، خاصة في ظل ما تتمتع به الإمارات بسبب البنية التحتية المؤهلة لذلك، وكذلك على مستوى تنظيم الفعاليات الكبرى.

وأضاف أن إقامة بطولة كأس السوبر السعودي للمرة الأولى في بلد عربي، تعمل على تعزيز جوانب الرعاية للطرفين، الأمر الذي يسهم في تطوير الخبرات، وتحقيق تطلعات جماهير كرة القدم في البلدين الشقيقين، بمتابعة بطولة كبيرة، تضم مجموعة مميزة من اللاعبين.

وأشار إلى أن إقامة البطولة في أبوظبي، ورعايتها من قبل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، سيسهم في تحقيق انتشار أكبر لكرة القدم السعودية، واستقطاب شرائح جديدة من الجمهور إلى المنافسات المحلية، وتحفيزهم على زيارة المملكة، وهو ما يدعم جهود الاتحاد السعودي لكرة القدم، في دعم وتطوير اللعبة.

وأثنى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على الدعم الكبير الذي تقدمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، الراعي الرسمي للحدث، مؤكداً أنها ستكون نسخة استثنائية من البطولة.

وتقام منافسات كأس السوبر السعودي، من خلال 3 مباريات، تجمع الأولى فريقي الاتحاد والوحدة على استاد آل نهيان، ثم الثانية على استاد محمد بن زايد بين الهلال والنصر، وذلك في 8 أبريل الجاري، على أن يلتقي الفريقان الفائزان من المباراتين في المباراة النهائية يوم 11 أبريل على استاد محمد بن زايد.