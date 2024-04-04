الجمعة 5 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ياسر المسحل: أبوظبي محطة مهمة للترويج لكأس السوبر السعودي

ياسر المسحل
5 ابريل 2024 02:29

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
تعثر استضافة السعودية مباراتي الأهلي والزمالك
أبوظبي تستضيف بطولتي جولة التحدي العالمية للجولف

أكد ياسر بن حسن المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن إقامة كأس السوبر السعودي لكرة القدم، في العاصمة أبوظبي، تأتي امتداداً للتعاون الوثيق بين الإمارات، والمملكة العربية السعودية، في المجال الرياضي، حيث تقام فعاليات الحدث بنظامه الجديد للمرة الأولى خارج حدود المملكة.
وتستضيف العاصمة أبوظبي البطولة من 8 إلى 11 أبريل الجاري، على ملعبي محمد بن زايد في نادي الجزيرة، وآل نهيان في نادي الوحدة، بمشاركة الاتحاد، والنصر، والهلال، والوحدة، كما تعد هذه هي المرة الأولى التي يقام فيها كأس السوبر السعودي «بنظامه الجديد» خارج حدود المملكة، وهو النظام الذي تم استحداثه بمشاركة 4 فرق.
وأعرب رئيس الاتحاد السعودي عن ثقته الكبيرة في خروج الحدث بالصورة المميزة التي تليق بكرة القدم في البلدين، خاصة في ظل ما تتمتع به الإمارات بسبب البنية التحتية المؤهلة لذلك، وكذلك على مستوى تنظيم الفعاليات الكبرى.
وأضاف أن إقامة بطولة كأس السوبر السعودي للمرة الأولى في بلد عربي، تعمل على تعزيز جوانب الرعاية للطرفين، الأمر الذي يسهم في تطوير الخبرات، وتحقيق تطلعات جماهير كرة القدم في البلدين الشقيقين، بمتابعة بطولة كبيرة، تضم مجموعة مميزة من اللاعبين.
وأشار إلى أن إقامة البطولة في أبوظبي، ورعايتها من قبل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، سيسهم في تحقيق انتشار أكبر لكرة القدم السعودية، واستقطاب شرائح جديدة من الجمهور إلى المنافسات المحلية، وتحفيزهم على زيارة المملكة، وهو ما يدعم جهود الاتحاد السعودي لكرة القدم، في دعم وتطوير اللعبة.
وأثنى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على الدعم الكبير الذي تقدمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، الراعي الرسمي للحدث، مؤكداً أنها ستكون نسخة استثنائية من البطولة.
وتقام منافسات كأس السوبر السعودي، من خلال 3 مباريات، تجمع الأولى فريقي الاتحاد والوحدة على استاد آل نهيان، ثم الثانية على استاد محمد بن زايد بين الهلال والنصر، وذلك في 8 أبريل الجاري، على أن يلتقي الفريقان الفائزان من المباراتين في المباراة النهائية يوم 11 أبريل على استاد محمد بن زايد.

ياسر المسحل
أبوظبي
كأس السوبر السعودي
الاتحاد السعودي لكرة القدم
الإمارات
السعودية
آخر الأخبار
الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بريسايت
اقتصاد
دور تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في تعزيز السلامة العامة
3 ابريل 2024
«تأمين الفعاليات»: جاهزية شاملة لعيد الفطر السعيد في دبي
علوم الدار
«تأمين الفعاليات»: جاهزية شاملة لعيد الفطر السعيد في دبي
اليوم 13:01
شرطة أبوظبي تكرم متطوعاً لجهوده في تدوير مواد مبادرة "أطعم تؤجر"
علوم الدار
شرطة أبوظبي تكرم متطوعاً لجهوده في تدوير مواد مبادرة "أطعم تؤجر"
اليوم 12:54
تعثر استضافة السعودية مباراتي الأهلي والزمالك
الرياضة
تعثر استضافة السعودية مباراتي الأهلي والزمالك
اليوم 12:48
أبوظبي تستضيف بطولتي جولة التحدي العالمية للجولف
الرياضة
أبوظبي تستضيف بطولتي جولة التحدي العالمية للجولف
اليوم 12:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©