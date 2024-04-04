كأس «أم الإمارات» للجو جيتسو.. موعد مع النخبة

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم، منافسات كأس «أم الإمارات» للجو جيتسو في مدرسة مبارك بن محمد – الحلقة الثانية في أبوظبي، بمشاركة نخبة اللاعبات من مختلف أندية وأكاديميات الدولة، يتنافسن للفوز بجوائز يتجاوز مجموعها 400 ألف درهم، وتعد كأس «أم الإمارات» للجو جيتسو واحدة من أبرز البطولات على الساحة المحلية، والبطولة الوحيدة ضمن أجندة الاتحاد المخصصة حصراً للفتيات والسيدات، ما يعكس حرص الاتحاد على تمكين المرأة على الساحة الرياضية، وتوفير منصة مميزة لاستعراض مهاراتها وإصرارها على الانتصار.

وتستقطب البطولة مشاركة مجموعة من أقوى اللاعبات المحترفات اللاتي يمتلكن رصيداً مميزاً من الألقاب والإنجازات في مسيرتهن الرياضية، إلى جانب مجموعة من المواهب الناشئة والصاعدة بقوة على ساحة رياضة الجو جيتسو التي أصبحت عنواناً للشغف والتميز والروح الرياضية.

وقال يوسف عبد الله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو: «كأس أم الإمارات للجو جيتسو ليس مجرّد بطولة محلية، بل تجسيد للتطوّر الكبير الذي تحققه رياضة الإمارات النسائية، وتفوقها في المحافل المختلفة، ناهيك عن توفير البطولة لمنصة نموذجية تتيح أمام اللاعبات أعلى درجات التطور والمنافسة، واعتلاء منصة التتويج».

وأضاف: «تحظى البطولة بأهمية كبرى لدى مجتمع الجو جيتسو على مستوى الدولة، خاصة وأنها تحمل اسماً غالياً على قلوب كل أبناء وبنات الوطن. كما تعكس حرص والتزام الاتحاد بتمكين بنات الوطن، والاحتفاء بإنجازاتهن، وإلهام الجيل القادم من اللاعبات لتحقيق أهدافهن على بساط الجو جيتسو».

وتسعى أندية بني ياس والوحدة والعين والجزيرة إلى تأكيد تفوقها في هذه النسخة من البطولة، حيث نجح نادي بني ياس في نسخة العام الماضي بحصد لقب فئتي فوق 18 عاماً، وتحت 16 عاماً، فيما حققت أكاديمية نادي الوحدة اللقب على مستوى فئة تحت 18 عاماً، وتمكن نادي الجزيرة من الفوز باللقب في فئة تحت 14 عاماً.