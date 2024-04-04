7 لاعبين يمثلون الإمارات في بطولة العالم للمبارزة

دبي (وام)

يشارك منتخب الإمارات بـ7 لاعبين ولاعبات، في بطولة العالم للمبارزة للناشئين والشباب تحت 17 و20 عاماً، المقررة إقامتها بالعاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 12 إلى 20 أبريل الجاري، وتضم قائمة المنتخب: فارس البلوشي، ومحمد المهيري، وعيسى الزرعوني، وحمدة التميمي، والهيام البلوشي، في سلاح «الفلوريه»، وسلطان العبري، وهزاع العبري في سلاح «السابر».

وأوضح علي المرزوقي، المدير التنفيذي لاتحاد المبارزة، أن المنتخب بدأ إعداده لخوض منافسات بطولة العالم عبر خوض معسكر إعداد خارجي بإيطاليا. وقال: «نسعى لتحقيق أقصى استفادة من هذا المعسكر، خاصة أن المدرسة الإيطالية في المبارزة تقارب الاستراتيجية التدريبية التي ينتهجها اتحاد المبارزة، علاوة على الاحتكاك مع مجموعة من اللاعبين أصحاب الإمكانات العالية والخبرة قبل المشاركة في بطولة العالم».

وأكد أن طموح منتخب الإمارات هو الوصول إلى أعلى المستويات في بطولة العالم، خاصة أن الفريق يضم بين صفوفه مجموعة من اللاعبين المتميزين الواعدين الذين ينتظرهم مستقبل طيب، بمن فيهم الحائز ذهبية آسيا تحت 17 عاماً اللاعب فارس البلوشي.

وذكر أن بطولة العالم بالمملكة العربية السعودية ستكون بطولة في غاية القوة، لأنها تضم أعلى المصنفين، وفوزنا بذهبية آسيا في الفلوريه تحت 17 عاماً، يضاعف من تحدياتنا أمام جميع المنافسين الذين سيخوضون مواجهتهم معنا وهم يدركون أنهم يواجهون أبطال القارة الآسيوية. وألمح المرزوقي إلى أن المنتخب وعقب عودته من بطولة العالم في السعودية سيخوض على الفور منافسات دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها الإمارات، خلال الفترة من 16 أبريل الجاري إلى 2 مايو المقبل.

وتابع: «سنشارك في الألعاب الخليجية بـ 24 لاعباً ولاعبة، للفئة السنية نفسها، من بينهم معظم اللاعبين الذين سوف يشاركون في بطولة العالم، علاوة على مجموعة أخرى متميزة من اللاعبين واللاعبات يتم إعدادهم لخوض غمار منافسات هذه النسخة الأولى».