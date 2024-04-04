نسخة استثنائية لـ«مونديال الجودو» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمدت اللجنة المنظمة العليا لبطولة العالم للجودو - أبوظبي 2024، تطبيق أعلى المعايير التي من شأنها أن تضمن تنظيم النسخة الأفضل على الإطلاق في تاريخ «مونديال الجودو»، إحدى أعرق البطولات الرياضية الأولمبية على الصعيد الدولي، والتي ستقام لأول مرة على أرض دولة الإمارات، خلال الفترة من 19 إلى 25 مايو المقبل، في «مبادلة أرينا» أبوظبي.

وأكد عارف حمد العواني، نائب رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم للجودو، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة، أن ارتباط اسم الإمارات بهذا الحدث، يجعل المسؤولية مضاعفة لمواصلة تقديم كل ما يلزم لتحقيق النجاح والتفوق الذي بات سمة جميع البطولات الرياضية الكبرى التي تقام على أرض الدولة عموماً، وفي أبوظبي على وجه الخصوص، وهو ما تحقق بفضل الدعم السخي، واللامحدود الذي نحظى به من القيادة الرشيدة، ورؤيتها الحكيمة السديدة التي تبوأت بفضلها دولتنا الريادة على الصعد كافة، وأصبحت مقصداً للاتحادات الرياضية الدولية التي تبحث عن الإبهار والابتكار في إقامة أحداثها الرئيسة.

واعتبر العواني، أن اللجنة المنظمة العليا لبطولة العالم للجودو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، لديها الثقة الكاملة في تقديم النسخة الأفضل في تاريخ هذه البطولة الكبرى، بفضل الخبرات المكتسبة من تنظيم العديد من البطولات الرياضية، وتحديداً الجودو، إذ تحتضن أبوظبي سنوياً منافسات الجائزة الكبرى، بمشاركة كبيرة ونجاحات تنظيمية مشهود لها من قبل الاتحاد الدولي للجودو.

وأعلنت اللجنة المنظمة، خلال الاجتماع، الذي حضره الأعضاء: طلال الهاشمي، شمسة الهنائي، ناصر الزعابي، سلطان الكتبي، وناصر التميمي، مدير البطولة، فتح باب التسجيل للمشاركة، بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للجودو، ومخاطبة الاتحادات المحلية حول العالم، التي أكد أكثر من 100 منها بشكل مبدئي المشاركة في البطولة المقبلة، مع توقعات بزيادة العدد حتى الموعد النهائي لانطلاق المنافسات، لكونها تأتي خلال فترة العد التنازلي من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية المقبلة - باريس 2024، ما يعني أننا سنشهد مشاركة نخبة من أفضل الرياضيين في العالم وهم في قمة جاهزيتهم، وتحفزهم لحصد الألقاب.

كما اعتمدت اللجنة المنظمة الخطة الترويجية والإعلانية للبطولة، والتي تسعى من خلالها لإبراز إقامة بطولة العالم للجودو، وأيضاً الترويج لأبوظبي وجهة بارزة للسياحة الرياضية، مع توافد الجماهير من خارج الدولة لمتابعة هذا الحدث خصيصاً.

ولن تكون البطولة مجرد منافسات رياضية، ولكنها حدث مجتمعي متكامل، مع تأكيد اللجنة المنظمة على إقامة فعاليات متنوعة مرافقة في موقع البطولة «مبادلة أرينا»، تناسب الفئات العمرية كافة والاهتمامات.

وأطلقت اللجنة المنظمة الأسبوع الماضي مبيعات التذاكر، وبحسب برنامج منافسات البطولة، تقام يومياً نزالات مختلفة الأوزان للرجال والسيدات، خلال الفترة من 19 إلى 23 مايو المقبل، على أن يكون اليوم الختامي 24 مايو، مخصصاً لمنافسات الفرق المختلطة.