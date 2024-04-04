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الرياضة

الشارقة.. دفاع بلا حماية!

الشارقة.. دفاع بلا حماية!
4 ابريل 2024 21:21

 
سلطان آل علي (دبي)

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تعرّض الشارقة للخسارة أمام شباب الأهلي 3-4، في ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، في مباراة حافلة بالأهداف، وبذلك يكون «الملك» قد خرج من جميع بطولات الموسم مبكراً، ولم يبق له إلا كأس السوبر الإماراتي القطري، ويعاني الشارقة دفاعياً بصورة غير طبيعية، حتى صارت شباكه سهلة الاختراق!
وإذا ما نظرنا إلى إحصائيات الشارقة الدفاعية هذا الموسم مؤخراً، نجد أنّ الفريق يعاني بصورة كبيرة جداً، حيث إن كتيبة كوزمين استقبلت 32 هدفاً خلال 18 مباراة في جميع المسابقات، ولم يستطع الفريق المحافظة على نظافة شباكه إلا مرة واحدة فقط أمام اتحاد كلباء بنتيجة 1-0 خلال هذه الفترة.
ومن المواجهات التي تثبت حقيقة الضعف الدفاعي، مواجهة شباب الأهلي، وشهدت أول 5 مباريات بين الفريقين، منذ وصول كوزمين، تسجيل 5 أهداف فقط، منها 4 أهداف للشارقة، وحافظ على شباكه 4 مرات خلالها، بينما ما حدث في آخر مباراتين، أمر لا يمكن تصديقه، فقد شهدت مباراة السوبر، وربع نهائي الكأس تسجيل الفريقين 15 هدفاً منها 10 أهداف لشباب الأهلي و5 أهداف للشارقة، هذا الرقم الكبير قلما يستقبله أي فريق يدربه كوزمين، وذلك لتوجهاته الدفاعية القوية والتنظيم العالي!
ويعاني الشارقة على مستويات عدة من ناحية الإصابات وغياب العناصر الكافية، حيث تعرّض الخط الخلفي، وتحديداً في «قلب الدفاع» لإصابة القائد شاهين عبدالرحمن في بداية الموسم، ثم غيابات مانولاس المتتالية حتى الاستغناء عنه، إضافة إلى إصابات متباينة لسالم سلطان وعبدالله غانم، ومؤخراً خسارة «المقيم» الكرواتي مارو كاتينيتش للإصابة.

الإمارات
كأس صاحب السمو رئيس الدولة
الشارقة
شباب الأهلي
كوزمين
شاهين عبدالرحمن
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