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الرياضة

«أبوظبي إكستريم».. من البرازيل إلى باريس

«أبوظبي إكستريم».. من البرازيل إلى باريس
5 ابريل 2024 02:29

أبوظبي (الاتحاد)

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تقام النسخة الرابعة من بطولة أبوظبي إكستريم في باريس 18 مايو المقبل، ليواصل الحدث رحلة الابتكار بالطواف حول العالم، بعد إقامة أول نسختين في أبوظبي، والثالثة في مدينة بالنياريو كامبوريو البرازيلية.
أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة أن هذه الخطوة تأتي تجاوباً مع ترقب عشاق الفنون القتالية المختلطة لهذا النوع من النزالات الحماسية والقوية التي تقدمها «أبوظبي إكستريم»، والتي تجمع بين لعبتي الجو جيتسو والجرابلينج بشكل مبتكر داخل قفص المنافسة. وقال طارق البحري، المدير العام لشركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، إن البطولة تجسد رؤية إماراتية لنشر ألعاب الفنون القتالية على مستوى العالم بطريقة فريدة.

أبوظبي
البرازيل
باريس
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