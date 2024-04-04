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الرياضة

«الشطرنج» يتعاقد مع المدرب العالمي أكوبيان

«الشطرنج» يتعاقد مع المدرب العالمي أكوبيان
4 ابريل 2024 22:02

 

دبي (الاتحاد) 

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تعاقد اتحاد الشطرنج مع المدرب العالمي الأستاذ الدولي الكبير الأرميني فلاديمير أكوبيان لتدريب منتخب الرجال، وقام سلطان علي الطاهر رئيس الجهاز الفني بالاتحاد بالتوقيع مع المدرب الجديد على العقد بمقر الاتحاد مساء الأربعاء.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطط واستراتيجية الاتحاد، لدعم منتخب الرجال بأحد المدربين المتميزين، ورفع المستوى الفني للاعبين، بحثاً عن إنجازات جديدة للعبة الأذكياء في المحافل الخارجية، كما تعد خطوة جديدة نحو المستقبل في إعداد لاعبينا إلى الأولمبياد العالمي للشطرنج الذي تستضيفه الدولة عام 2028.
ويعد أكوبيان من المدربين المعروفين في الشطرنج العالمي، ويملك تاريخاً طويلاً من البطولات في لعبة الأذكياء منذ الصغر، وسبق له الفوز ببطولة العالم تحت 16 سنة بعمر 14 عاماً، كما فاز ببطولة العالم تحت 18 سنة بعمر 16 عاماً، وفاز ببطولة العالم للشطرنج للشباب في عام 1991، وبطولة أرمينيا للشطرنج في عامي 1996 و1997، ولعب ضمن الفريق الأرميني الفائز بالميدالية الذهبية في أولمبياد الشطرنج في 2006، والتي جاء فيها الفريق الصيني ثانياً والأميركي ثالثاً، كما لعب ضمن الفريق الأرميني الفائز بالميدالية الذهبية في بطولة الشطرنج العالمية للفرق في 2011.
وأكد سلطان الطاهر رئيس الجهاز الفني أن التعاقد مع الأرميني فلاديمير أكوبيان لتدريب منتخب الرجال جاء بعدما تم مناقشة ملفات عدد من المدربين وجاء اختيار المدرب نظراً لخبراته الطويلة وسيرته الذاتية التي تؤكد قدراته على تحقيق طموحاتنا وما نريد الوصول إليه في هذه المرحلة.
وأضاف: الاتحاد يفكر في المستقبل، خاصة أن الإمارات تستضيف أولمبياد الشطرنج 2028، وإذا كانت دولة الإمارات لديها الكثير من الخبرات والكوادر الإدارية على المستوى التنظيمي والخروج بالمظهر الذي يليق باسم دولتنا، إلا أننا نريد أن يواكب التنظيم نجاحاً فنياً أيضاً من خلال الظهور بشكل مميز للاعبينا وتقديم مستويات مشرفة، وهو ما دفعنا للتعاقد مع مدرب بهذا الحجم كي يحدث نقلة نوعية للشطرنج الإماراتي في المستقبل.
وأكد الطاهر أن المدرب سيبدأ المهمة مع المنتخب للاستعداد للأولمبياد العالمي للشطرنج في بودابست بالمجر خلال الفترة من 10 إلى 23 سبتمبر المقبل، دورة الألعاب الآسيوية السادسة للصالات المغلقة والفنون القتالية، المقررة في بانكوك وتشونبوري بتايلاند خلال الفترة من 21 إلى 30 نوفمبر المقبل بالإضافة إلى بطولات آسيا الفردية، كما سيقوم بالإشراف على مدربي الاتحاد ومتابعة خطط وبرامج مدربي الأندية للاعبين.

الإمارات
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سلطان علي الطاهر
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