منتخب «التقاط الأوتاد» يشارك في «دولية» القاهرة 25 أبريل

أبوظبي (وام)

يشارك منتخب التقاط الأوتاد في البطولة الدولية العسكرية لالتقاط الأوتاد التي تقام في مصر، من 25 إلى 27 أبريل الحالي في المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويستضيفها الاتحاد المصري للفروسية، بإشراف الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد.

وأعلن الاتحاد المصري للفروسية إجراء القرعة، وتجربة الخيول المشاركة 24 أبريل، تمهيداً لانطلاق المنافسات رسمياً في اليوم التالي، وتحديد 5 مشاركين من كل منتخب.

وأكد راشد المزروعي، رئيس قسم التقاط الأوتاد في اتحاد الفروسية والسباق، متابعة الإعداد، خلال الفترة المقبلة، قبل التوجه إلى القاهرة 23 أبريل، بطموحات كبيرة في المنافسة على النتائج الإيجابية، إثر التطور الكبير الذي تشهده اللعبة بدعم اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس الاتحاد، ومتابعة الدكتور غانم الهاجري، الأمين العام للاتحاد.

وأشار إلى وجود خطة تطويرية لزيادة عدد المنافسات المحلية في الموسم المقبل من 10 بطولات إلى 15 بطولة، وعقد دورات تأهيلية للحكام والمدربين، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد.

وأضاف، أن بطولات الموسم الحالي شهدت مشاركة كبيرة من داخل الدولة وخارجها، وهناك تزايد في أعداد اللاعبين واللاعبات، وهذا ما يشجعنا للمضي قدماً في برامج التطوير والتأهيل، وصولاً إلى أفضل المستويات التنافسية.