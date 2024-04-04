كأس «ماسترز البولو» تحدد طرفي النهائي

دبي (الاتحاد)

يلتقي اليوم «ذئاب دبي» و«الباشا» في نصف نهائي بطولة الماسترز للبولو التي تقام على ملاعب نادي الحبتور للبولو والفروسية، ويشارك فيها 4 فرق بتصنيف هانديكاب 4 جول، فيما يلتقي في الدور نفسه «الحبتور» مع «مور رالف ستارز»، والفائزان يتأهلان إلى المباراة النهائية يوم الأحد، والخاسران يلعبان على الترضية.

كانت الجولة الأولى أسفرت عن فوز «الحبتور» بقيادة محمد الحبتور على «الباشا» بقيادة توماس بلاسيوس 7-3، فيما فاز «ذئاب دبي» على «مور رالف ستارز» 5 مقابل هدفين ونصف هدف.

وتعد البطولة المحطة قبل الأخيرة في أجندة هذا الموسم، حيث يختتم موسم البولو في الحبتور بكأس دبي، من 15 إلى 20 أبريل الجاري.