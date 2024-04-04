هونيس يتحدث عن «العام المجنون»



شتوتجارت (د ب أ)



وصف سيباستيان هونيس، مدرب شتوتجارت، الأشهر الـ12 الأولى له، في قيادة ناديه بـ«العام المجنون».

ونجح هونيس في تحويل شتوتجارت من بين المهددين بالهبوط في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم، لمنافس على الصعود إلى دوري أبطال أوروبا.

وتم تعيين هونيس، نجل مهاجم شتوتجارت السابق ديتر هونيس وابن شقيق جناح بايرن ميونيخ السابق ورئيس النادي الأسبق أولي هونيس، في 3 أبريل 2023، عندما كان الفريق في ذيل الترتيب.

وقاد هونيس فريق شتوتجارت للنجاة من الهبوط من خلال مباراة فاصلة، كما قادهم الآن للمركز الثالث في ترتيب الدوري الألماني «البوندسليجا» قبل 7 مباريات على نهاية الموسم الحالي.

وربما تتعزز حظوظ شتوتجارت في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في ترتيب الدوري الألماني المؤهلة لدوري الأبطال الموسم القادم، حال فوزه على مضيفه بوروسيا دورتموند «السبت»، في المرحلة الـ28 للمسابقة المحلية.

وقال هونيس «لقد كان عاماً مجنوناً، كانت هناك العديد من اللحظات الجميلة، الآن أريد إنهاء الموسم بطريقة خاصة، هذا هو تركيزي الكامل، سأبذل كل ما في وسعي من أجل هذا».

وتغلب شتوتجارت على ملعبه على دورتموند مرتين هذا الموسم، حيث كانت الأولى في الدوري الألماني، والثانية بكأس ألمانيا، لكن هونيس قال إنه يتوقع مواجهة صعبة في دورتموند، الذي فاز من جانبه في آخر خمس مباريات بمختلف المسابقات، وكان آخرها انتصاره يوم السبت الماضي 2 - صفر على مضيفه وغريمه التقليدي بايرن ميونيخ، حامل لقب «البوندسليجا» في المواسم الـ11 الأخيرة.

وشدد هونيس «نتطلع للمباراة المقبلة، نعتقد أنها مواجهة تتاح لنا فيها الفرص»، لكن هونيس أضاف أنها ستكون أيضاً «على الأرجح أصعب مباراة»، إلى جانب الرحلة القادمة للفريق إلى باير ليفركوزن «المتصدر».

وقال: «دورتموند في حالة جيدة حقاً، وفاز أيضاً في ميونيخ»، ويفتقد هونيس أمام دورتموند إلى جهود القائد فالديمار أنطون بداعي الإيقاف، كما يعاني الثلاثي سيلاس كاتومبا مفومبا والحارس الاحتياطي فابيان بريدلو وروبرتو ماسيمو من المرض، فيما أصيب الظهير باسكال ستينزيل بكسر في اليد، ولكن يمكنه اللعب.