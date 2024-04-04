زينتشنكو: «المدفعجية» يقاتل على «شيء ثمين»



لندن (د ب أ)



أبدى الأوكراني أولكسندر زينتشنكو، مدافع أرسنال الإنجليزي، ثقته في قدرة فريقه على المنافسة مع أفضل الفرق في العالم، في الوقت الذي يسعى فيه الفريق لتحقيق المجد على المستويين المحلي والقاري.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا»، أن فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، واصل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، إلى جانب كل من ليفربول ومانشستر سيتي، وذلك عقب فوزه على لوتون تاون 2- صفر.

كما يسعى الفريق لتحقيق المجد الأوروبي، من خلال مواجهة الأسبوع المقبل في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، أمام ضيفه بايرن ميونيخ، في مباراة الذهاب.

ومع وصول الموسم لمرحلة حاسمة، يرى زينتشنكو، ظهير أيسر أرسنال، أن حصول فريقه على عدد من النقاط من المتصدرين ليفربول، بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب، ومانشستر سيتي حامل اللقب، ومدربه الإسباني جوسيب جوارديولا، منح فريقه الثقة.

وقال زينتشنكو: «نعم لن أكون كاذباً، لقد أظهر ذلك جاهزيتنا بنسبة 100% لمنافسة أفضل الفرق في العالم».

وأضاف: «ليس من السهل اللعب أمام مانشستر سيتي وكذلك ليفربول، وكذلك باقي الفرق، لا أريد أن أقلل من احترام الفرق الأخرى، لكن هذا يظهر مدى جاهزية أرسنال للمنافسة»، وندرك أننا نقاتل من أجل شيء ثمين هذا الموسم».