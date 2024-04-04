الاتحاد الإسباني يتعهد بالتعاون في «شبهات الفساد»



مدريد (د ب أ)



يعتزم الاتحاد الإسباني لكرة القدم، انتخاب إدارة جديدة بحلول السادس من مايو المقبل، كما تعهد بالتعاون في تحقيق في شبهات فساد تتعلق بفترة الرئيس السابق للاتحاد لويس روبياليس.

وقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إن رئيسه المؤقت بيدرو روشا سيستقيل من منصبه رئيساً للجنة المكلفة بإدارة الاتحاد منذ رحيل روبياليس في الخريف، وذلك بسبب استعداده للترشح لمنصب رئيس الاتحاد.

وجاء الإعلان بعد ساعات من احتجاز روبياليس واستجوابه من جانب الشرطة بعد عودته من الدومينكان. ومن المقرر أن يمثل روبياليس أمام قاضي تحقيق في الأيام المقبلة.

وكان روبياليس موجوداً في الدومينكان، عندما قامت قوات الحرس المدني بمداهمة مقرات الاتحاد الإسباني وممتلكات أخرى له، بما في ذلك منزله في مدينة غرناطة في منتصف مارس الماضي، وذلك فيما يتعلق بتحقيقات في الفساد وغسل الأموال في فترته رئيساً للاتحاد بين عامي 2018 و2023.

ومن المعروف أن صفقة إقامة كأس السوبر الإسباني بمشاركة أربعة أندية في السعودية، ستكون من ضمن الأمور التي سيتم التحقيق فيها، حيث يقال إن روبياليس أتم تلك الصفقة بمشاركة رجل الأعمال ونجم برشلونة السابق جيرارد بيكيه.

وتعهد الاتحاد الإسباني بالتعاون الكامل في التحقيقات، وقال إنه أعطى الضوء الأخضر لإجراء تحقيق جنائي كامل ضد كل من تسبب في ضرر اقتصادي أو ضرر بسمعة المؤسسة.

وأوضح البيان أن الاتحاد الإسباني يرغب في طي صفحة تلك الفترة التي أضرت بشكل خطير بصورة كرة القدم الإسبانية.

ووصف روبياليس التقارير التي تفيد بأن لديه أموالاً وأصولاً خارج إسبانيا بأنها كاذبة، قائلاً: «الأموال الموجودة في حسابي البنكي هي نتيجة لعملي وادخاري».