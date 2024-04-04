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الرياضة

كولر: الأهلي يرفض «فكرة التعالي»

كولر: الأهلي يرفض «فكرة التعالي»
4 ابريل 2024 22:38

 
القاهرة (د ب أ)

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أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، على صعوبة مباراة سيمبا التنزاني المقرر لها مساء «الجمعة» على استاد القاهرة في إياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
وقال كولر:«شاهدنا مباراة الذهاب في تنزانيا، ورأينا مدى صعوبتها، وندرك أن فريق سيمبا جاء إلى القاهرة، ولديه تحدٍ بعد خسارته على ملعبه، وعلينا أن نكون في حالة من التركيز الشديد خلال المباراة».
وأضاف:«الفريق حقق نتيجة إيجابية في تنزانيا، والفوز يمنح الثقة للاعبين، وهو أمر مهم، ولكن في نفس الوقت نرفض فكرة التعالي خلال مباراة العودة؛ بسبب هذه النتيجة، وهو ما أكدنا عليه أكثر من مرة خلال الحديث مع اللاعبين في تنزانيا، وبعد العودة إلى القاهرة». وأوضح أنه يحسم مدى جاهزية بعض اللاعبين، خاصة العائدين من الإصابة، عقب المران الختامي.
من جانبه أكد رامي ربيعة، مدافع الفريق جاهزية زملائه لمباراة سيمبا، وقال ربيعه في المؤتمر الصحفي: «الفوز بهدف في تنزانيا نتيجة إيجابية، وفي غاية الأهمية، ولكنها نتيجة خادعة في نفس الوقت، ونحتاج إلى التركيز الشديد لآخر دقيقة من زمن مباراة العودة». وأوضح أن المباريات الإقصائية في غاية الصعوبة، وتحتاج إلى التركيز، مشدداً في نفس الوقت على أن الأهلي لم يحسم تأهله إلى الآن.
وشدد على احترام سيمبا بعد المستوى الذي أظهره خلال البطولة بشكل عام، وفي مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد بنجامين مكابا في ذهاب دور الثمانية.
واختتم رامي ربيعة تصريحاته بالتأكيد على أهمية الحضور الجماهيري خلال مباراة الغد، ودعم الفريق لحسم التأهل إلى الدور قبل النهائي.

دوري أبطال أفريقيا
الأهلي المصري
سيمبا التنزاني
مارسيل كولر
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