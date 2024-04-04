الجمعة 5 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نوير.. «إجراء احترازي»!

نوير.. «إجراء احترازي»!
4 ابريل 2024 22:40

 
ميونيخ (د ب أ)

أخبار ذات صلة
يامال يتخيل «سيناريو» فوز«البارسا» في «الأبطال»
بالمر بطل «مباراة مجنونة» في «البريميرليج»!


ذكرت تقارير إعلامية أن الحارس مانويل نوير لم يعد إلى تدريبات بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، حيث لم يتضح بعد ما إذا كان سيتمكن من اللحاق بمباراة الفريق أمام هايدنهايم أم لا.
وذكرت صحيفتا «بيلد» و«أبيندبلات» أن ليروي ساني وكينجسلي كومان خاضا تدريبات فردية.
وتعرض نوير لإصابة في العضلة الضامة قبل أسبوعين أثناء وجوده مع المنتخب الوطني، وهذا تسبب في غيابه عن المباراتين الدوليتين الوديتين أمام فرنسا وهولندا، بالإضافة للغياب عن بايرن ميونيخ في المباراة التي خسرها أمام بوروسيا دورتموند في الدوري.
ويواجه البايرن فريق هايدنهايم يوم السبت، قبل أن يسافر إلى لندن لمواجهة أرسنال في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.
وهناك تكهنات بأن نوير قد لا يشارك أمام هايدنهايم، كإجراء احترازي، لكي يكون جاهزاً لمباراة أرسنال.
في الوقت نفسه من الممكن أن يخوض توماس مولر مباراته الرسمية رقم 700 لبايرن، إذا شارك أمام هايدنهايم، حيث يسبقه فقط الحارس سيب ماير الذي شارك في 706 مباريات مع النادي.
وقال مولر في أحدث منشور له إن صراع المنافسة على لقب الدوري، انتهى بشكل نهائي بعد الخسارة أمام دورتموند، والذي شهد ابتعاد باير ليفركوزن، الذي لم يلق أي هزيمة، بفارق 13 نقطة مع تبقي سبع مباريات فقط.
وقال: «الوضع في جدول الترتيب لا يترك مساحة كبيرة للتكهن. ليفركوزن لا يظهر أي نقطة ضعف، ونحن لا نقدم العروض المنتظرة».
وأضاف: «الأداء المخيب للآمال أمام دورتموند والفوز الذي حققه ليفركوزن في اللحظات الأخيرة (أمام هوفنهايم) لسوء الحظ يتناسب مع هذه الصورة مرة أخرى».
وقال: «أنا محبَط لأننا لم نقدم أداء أفضل ونادراً ما أظهرنا قدراتنا».
ويلتقي ليفركوزن مع يونيون برلين يوم السبت، وإذا تفادى الخسارة سيعادل رقم بايرن ميونيخ الذي حققه قبل 10 سنوات، بعدم الخسارة في أول 28 مباراة من الموسم.

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
مانويل نوير
دوري أبطال أوروبا
أرسنال
آخر الأخبار
الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بريسايت
اقتصاد
دور تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في تعزيز السلامة العامة
3 ابريل 2024
«تأمين الفعاليات»: جاهزية شاملة لعيد الفطر السعيد في دبي
علوم الدار
«تأمين الفعاليات»: جاهزية شاملة لعيد الفطر السعيد في دبي
اليوم 13:01
شرطة أبوظبي تكرم متطوعاً لجهوده في تدوير مواد مبادرة "أطعم تؤجر"
علوم الدار
شرطة أبوظبي تكرم متطوعاً لجهوده في تدوير مواد مبادرة "أطعم تؤجر"
اليوم 12:54
تعثر استضافة السعودية مباراتي الأهلي والزمالك
الرياضة
تعثر استضافة السعودية مباراتي الأهلي والزمالك
اليوم 12:48
أبوظبي تستضيف بطولتي جولة التحدي العالمية للجولف
الرياضة
أبوظبي تستضيف بطولتي جولة التحدي العالمية للجولف
اليوم 12:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©