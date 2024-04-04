نوير.. «إجراء احترازي»!



ميونيخ (د ب أ)



ذكرت تقارير إعلامية أن الحارس مانويل نوير لم يعد إلى تدريبات بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، حيث لم يتضح بعد ما إذا كان سيتمكن من اللحاق بمباراة الفريق أمام هايدنهايم أم لا.

وذكرت صحيفتا «بيلد» و«أبيندبلات» أن ليروي ساني وكينجسلي كومان خاضا تدريبات فردية.

وتعرض نوير لإصابة في العضلة الضامة قبل أسبوعين أثناء وجوده مع المنتخب الوطني، وهذا تسبب في غيابه عن المباراتين الدوليتين الوديتين أمام فرنسا وهولندا، بالإضافة للغياب عن بايرن ميونيخ في المباراة التي خسرها أمام بوروسيا دورتموند في الدوري.

ويواجه البايرن فريق هايدنهايم يوم السبت، قبل أن يسافر إلى لندن لمواجهة أرسنال في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

وهناك تكهنات بأن نوير قد لا يشارك أمام هايدنهايم، كإجراء احترازي، لكي يكون جاهزاً لمباراة أرسنال.

في الوقت نفسه من الممكن أن يخوض توماس مولر مباراته الرسمية رقم 700 لبايرن، إذا شارك أمام هايدنهايم، حيث يسبقه فقط الحارس سيب ماير الذي شارك في 706 مباريات مع النادي.

وقال مولر في أحدث منشور له إن صراع المنافسة على لقب الدوري، انتهى بشكل نهائي بعد الخسارة أمام دورتموند، والذي شهد ابتعاد باير ليفركوزن، الذي لم يلق أي هزيمة، بفارق 13 نقطة مع تبقي سبع مباريات فقط.

وقال: «الوضع في جدول الترتيب لا يترك مساحة كبيرة للتكهن. ليفركوزن لا يظهر أي نقطة ضعف، ونحن لا نقدم العروض المنتظرة».

وأضاف: «الأداء المخيب للآمال أمام دورتموند والفوز الذي حققه ليفركوزن في اللحظات الأخيرة (أمام هوفنهايم) لسوء الحظ يتناسب مع هذه الصورة مرة أخرى».

وقال: «أنا محبَط لأننا لم نقدم أداء أفضل ونادراً ما أظهرنا قدراتنا».

ويلتقي ليفركوزن مع يونيون برلين يوم السبت، وإذا تفادى الخسارة سيعادل رقم بايرن ميونيخ الذي حققه قبل 10 سنوات، بعدم الخسارة في أول 28 مباراة من الموسم.