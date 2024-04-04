بن شيخة: سيمبا ليس خائفاً من الأهلي



القاهرة (د ب أ)



أكد الجزائري عبدالحق بن شيخة، المدير الفني لسيمبا التنزاني أن ناديه يواجه مضيفه الأهلي المصري بحثاً عن نتيجة إيجابية.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا «الجمعة» في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم باستاد القاهرة.

ويكفي الفريق المصري «حامل اللقب» التعادل بأي نتيجة للصعود إلى نصف النهائي في البطولة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 11 لقباً، عقب فوزه 1-صفر على ملعب سيمبا في لقاء الذهاب يوم الجمعة الماضي.

وقال بن شيخة في مؤتمر صحفي، إنهم خاضوا مباراة جيدة في الذهاب على ملعبهم بمدينة دار السلام، وأهدروا العديد من الفرص، لكن في النهاية نجح الأهلي في الفوز بهدف من فرصة وحيدة.

وأضاف: جئنا إلى مصر ونعرف صعوبة مواجهة الأهلي على ملعبه ووسط جماهيره، نعرف قوته وقدرته فهو حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولة.

وقال: رغم كل ذلك لسنا خائفين، وليس لدينا ما نخسره، ونلعب لتقديم أداء قوي ونتيجة جيدة، ومن دون شك نحلم بالتأهل إلى نصف نهائي البطولة.