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الرياضة

فينجارد.. كسور في الترقوة والضلوع

فينجارد.. كسور في الترقوة والضلوع
4 ابريل 2024 23:19

 
مدريد (أ ف ب)

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تعرض الدراج الدنماركي يوناس فينجارد لكسور في عظمة الترقوة وضلوع عدة، بعد سقوط قوي خلال مشاركته في طواف الباسك للدراجات الهوائية، وذلك وفق ما أعلن فريقه فيسما-ليس.
وقال فريق الدراج الفائز بطواف فرنسا لعامي 2022 و2023 في حسابه على موقع (إكس) إنه «كان سقوطاً رهيباً، لكن لحسن الحظ أنه في حالة مستقرة وواعٍ.
أظهرت الفحوص في المستشفى أنه أصيب بكسر في الترقوة والعديد من الضلوع، ولا يزال تحت المراقبة في المستشفى».
وبعد سقوطه، وضع ابن الـ27 عاماً على حمالة مع دعامة لعنقه وجهاز تنفسي، قبل نقله إلى المستشفى.
ومن بين ثمانية دراجين سقطوا في هذا الحادث، بقي الأسترالي جاي فاين لأطول فترة بلا حراك، قبل أن يتم إسعافه من قبل خدمات الطوارئ، تمهيداً لنقله إلى المستشفى.
وأعلن فريقه الإمارات «أنه واعٍ وقادر على الكلام».
كما أصيب السلوفيني بريموش روجليتش، والبلجيكي ريمكو إيفينبويل، وتمكنا من النهوض، لكن فريقيهما بورا-هانزجروهي وسودال كويك-ستيب توالياً أعلنا انسحابهما.
وغادر روجليتش الذي كان يرتدي قميص المتصدر، المكان بالسيارة.
ووقع الحادث على بُعد نحو ثلاثين كيلومتراً من نهاية المرحلة الرابعة التي كانت مقررة بين إيشاري أراناس ولوجوتيو.
وأثناء انحدار في مسار المرحلة، انزلق العديد من الدراجين واصطدموا بكتل حجرية ومصرف خرساني.
وقرر المنظمون في بادئ الأمر إيقافها، ثم سُمح للدراجين الستة الذين أفلتوا من الحادث باستئناف المرحلة التي أحرزها الجنوب أفريقي لويس ماينتيس، لكن لن يتم احتساب الأزمنة في الترتيب العام للطواف الذي بدأ الاثنين ويختتم السبت.

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