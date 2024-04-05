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الرياضة

6 ملايين دولار سعر «سروال» كلاي!

6 ملايين دولار سعر «سروال» كلاي!
5 ابريل 2024 09:41

لندن (رويترز)

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طُرح السروال القصير الأبيض الذي كان يرتديه محمد علي كلاي، خلال النزال الملحمي «ثريلا إن مانيلا» (الإثارة في مانيلا) مع منافسه جو فريزر، للبيع في مزاد، ومن المتوقع أن يباع بأكثر من ستة ملايين دولار.
وقالت دار مزاد سوذبي، إن السروال القصير الذي ارتداه محمد علي في النزال الذي أقيم في الفلبين عام 1975، وانتهى بفوزه، وقد أعتبر نهاية لثلاثية بين النجمين، ربما تُعد الأروع في تاريخ الملاكمة، سيطرح في المزاد حتى 12 أبريل الجاري.
وأضافت الدار أن السروال بيع في مزاد في عام 1988، بعد استخراجه من خزانة تخزين درو «بونديني» براون المدرب المساعد لمحمد علي عقب وفاته، وذلك مقابل نحو ألف دولار، وبعدها استمر في سوق المزادات، وكانت آخر مرة طُرح فيها في مزاد، عام 2012، عندما بيع بأكثر من 150000 دولار بقليل.
وفي ظل درجات حرارة عالية في فترة بعد الظهيرة في الفلبين، شهد عالم الملاكمة نزالاً شرساً عندما تواجه محمد علي وفريزر للمرة الثالثة والأخيرة في صراعهما المحفور في سجلات تاريخ الرياضة، واحتفظ محمد علي وقتها بلقب وزن الثقيل.
وبعد النزال الذي يعد الأصعب في مسيرته، قال محمد علي إنها كانت أكثر مرة شعر فيها بأنه قريب إلى الموت.

الملاكمة
محمد علي كلاي
مانيلا
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