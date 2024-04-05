«الفجيرة للفنون القتالية» يقدم 54 لاعباً في «خليجية الشباب»



الفجيرة (وام)



كشف نادي الفجيرة للفنون القتالية أن 54 لاعباً ولاعبة من منتسبيه يمثلون منتخبات الإمارات في البطولة الخليجية للشباب، والتي تنطلق 12 أبريل الجاري، وذلك بعد أن تم اختيارهم من الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية.

وتقدمت أسرة النادي بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والرئيس الأعلى للنادي، للدعم الكبير والتوجيهات الكريمة، والتي أسهمت باستكشاف نخبة من اللاعبين المواطنين الموهوبين وتطويرهم وزجهم في المنافسات الدولية القوية، مما قاد إلى انضمامهم للمنتخبات الوطنية، ويتوزع اللاعبون بواقع 14 لاعباً في التايكواندو، و10 لاعبين في المبارزة، و8 لاعبين في السباحة، و7 لاعبين في الملاكمة، و6 لاعبين في الترايثلون و4 في الجودو، و3 في القوس السهم، و2 في الكاراتيه.

بدوره، ثمن نادر أبو شاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، داعياً اللاعبين لتقديم أفضل المستويات، وتمثيل الرياضة الإماراتية بشكل متميز ولائق، مؤكداً أن انتخاب 54 لاعباً ولاعبة من نادي الفجيرة للفنون القتالية، وضمهم للمنتخبات الوطنية يترجم رؤية سمو ولي عهد الفجيرة، بضرورة أن يكون الهدف الأساسي، هو رفد المنتخبات الوطنية للإمارات بالمواهب المواطنة القادرة على الوصول إلى منصات التتويج الدولية.

وأكد مدير النادي أن البطولات الدولية التي نظمها النادي في مختلف الرياضات، عززت ثقافة الفوز والتطور المستمر لدى اللاعبين مما قادهم إلى المنتخبات الوطنية.

في سياق متصل، تستضيف الفجيرة ثلاث رياضات في البطولة الخليجية، وهي التايكواندو، والريشة الطائرة، والمبارزة.