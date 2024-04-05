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الرياضة

أليستر يُثبت خطأ «المقولة»!

أليستر يُثبت خطأ «المقولة»!
5 ابريل 2024 10:34

 
لندن (د ب أ)

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أبدى الأرجنتيني ألكيسيس ماك أليستر، لاعب وسط ليفربول، سعادته بنجاحه في مساعدة فريقه في الفوز على شيفيلد يونايتد 3-1، ضمن «الجولة 31» من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وسجل أليستر الهدف الثاني لليفربول في المباراة في الدقيقة 76، ليحقق فريقه فوزاً أعاده إلى صدارة الترتيب برصيد 70 نقطة، بفارق نقطتين عن أرسنال صاحب المركز الثاني. ونقل موقع ليفربول الرسمي على شبكة الأنترنت، تصريحات أليستر لقناة «تي إن تي» عقب المباراة، حيث سُئل عن إذا كان أداؤه أمام شيفيلد يونايتد هو الأفضل له في الموسم الحالي، بعدما سبق له وأن قدم أداءً رائعاً أمام فولهام في مباراة سابقة، فأجاب أليستر: «لا أعرف، لقد تناقشنا في ذلك، لعبت مباراتين رائعتين»، وقال: «الشيء الأكثر أهمية هو مساعدة الفريق على الفوز بالمباراة، وهذا مهم للغاية، أمام فولهام قالوا بأنني كنت محظوظاً، لذلك كان علي أن أثبت خطأ تلك المقولة».
وتحدث ماك أليستر عن تأثير زميله الهولندي كودي جاكبو الذي سجل هدفاً، بعد نزوله بديلاً: «أنا سعيد للغاية من أجله، لقد قام بعمل جيد للغاية».
وأضاف: «سجل هدفاً وأنا ممتن لذلك، لأنه واحد من اللاعبين الذين يعملون بجد، ويتحلى دائماً بالإيجابية، وهو قائد جيد للمجموعة، لذلك أنا سعيد من أجله، وبالطبع من أجل الفريق».

الدوري الإنجليزي
ليفربول
شيفيلد يونايتد
ألكسيس ماك أليستر
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