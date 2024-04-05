«الأبيض الأولمبي» يختار 30 لاعباً لمعسكر كأس آسيا

دبي (الاتحاد)



بدأ منتخبنا الأولمبي لكرة القدم، الخميس، تجمعه الداخلي في دبي، استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً في قطر، من 15 أبريل الجاري إلى 3 مايو المقبل، بمشاركة 16 منتخباً تم تقسيمها إلى 4 مجموعات، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الثانية إلى جانب اليابان، كوريا الجنوبية والصين، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى ربع النهائي.

واختار الجهاز الفني بقيادة الأوروجواياني مارسيلو برولي 30 لاعباً، ضمن القائمة الأولية لهذا التجمع الذي يمتد إلى يوم الاثنين المقبل، ويتخلله خوض «ودية» أمام إندونيسيا المشارك أيضاً في البطولة، حيث يقوم الجهاز الفني بإعلان القائمة النهائية التي تضم 26 لاعباً، بعد نهاية المباراة يوم الاثنين.

وتضم القائمة الأولية حمد عبدالله المقبالي، راكان وليد المنهالي، خالد توحيد محمد، سعيد سالم المقدمي «حراس المرمى»، خميس أحمد المنصوري، أحمد مال الله جمعة، بدر ناصر عبدالعزيز، مايد علي الطنيجي، زايد سلطان الزعابي، محمد عبدالرحمن المازمي، حمدان عبدالرحمن العامري، مبارك أحمد مبارك، عبدالله عباس البلوشي، محمد يوسف عتيق

«الدفاع»، سلطان علي البدواوي، أحمد محمود الحمادي، عبدالله حمد المنهالي، محمد عباس البلوشي، عبدالله أحمد عبدالله، حازم محمد عباس، علي عبدالعزيز البلوشي، عبدالله عبدالعزيز أحمد «الوسط»، محمد جمعة المنصوري، حارب عبدالله سهيل، ياسر حسن البلوشي، فهد بدر طارش، أحمد فوزي جوهر، سلطان عادل الأميري، عبدالله أحمد الحمادي، محمد إبراهيم البلوشي «الهجوم».

شهد المران الأول الذي جرى في ملعب ذياب عوانة في مقر اتحاد الكرة، عبيد سالم الشامسي، النائب الثاني لرئيس الاتحاد، وإبراهيم حسن النمر عضو مجلس الإدارة.

ومن المنتظر أن تُغادر بعثة منتخبنا إلى الدوحة 12 أبريل، ويلعب «الأبيض الأولمبي» أولى مبارياته في البطولة 16 أبريل أمام كوريا الجنوبية في استاد عبدالله بن خليفة، فيما يواجه في المباراة الثانية منتخب اليابان 19 أبريل على استاد جاسم بن حمد، على أن يختتم مبارياته في مرحلة المجموعات بمواجهة الصين 22 أبريل على استاد عبدالله بن خليفة.

وحسب نظام البطولة تتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، في حين ينتقل المنتخب الحاصل على المركز الرابع للمشاركة في الملحق العالمي بمواجهة فريق من أفريقيا، من أجل الحصول على فرصة المشاركة في الدورة الأولمبية.