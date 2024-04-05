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الرياضة

يامال يتخيل «سيناريو» فوز«البارسا» في «الأبطال»

يامال يتخيل «سيناريو» فوز«البارسا» في «الأبطال»
5 ابريل 2024 12:31

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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يتوقع النجم الإسباني الشاب لامين يامال «16عاماً» مهاجم برشلونة، فوز فريقه على باريس سان جيرمان الفرنسي، في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي، والتي تقام بملعب «حديقة الأمراء» بباريس الأربعاء المقبل، والأكثر من ذلك أنه توقع أن ينتهي اللقاء بفوز «البارسا» 1-صفر، وأن يكون هو صاحب الهدف الوحيد.
وقال يامال في حديث لصحيفة «موندو ديبورتيفو» إنه تخيل «سيناريو» المباراة في رأسه، مثلما تخيل قبل بضعة أسابيع تألقه في مباراة العودة في كتالونيا يوم 16 أبريل الجاري، إذ قال لصحيفة «ماركا» وقتها إنه سيكون صاحب هدف الفوز أيضاً.
وإذا ما تحققت توقعات النجم الدولي الإسباني «6 مباريات دولية وهدفان» بالتسجيل في الذهاب والإياب، فإنه سيكون أصغر لاعب يسجل في تاريخ البطولة.
ويدرك يامال جيداً ما يعنيه ذلك، ولكنه يركز على مهام أخرى، منها على سبيل المثال تضييق الخناق على النجم الفرنسي كيليان مبابي هداف باريس، والحد من انطلاقاته وإيقاف خطورته بمساعدة زميله جول كوندي الظهير الأيمن ورونالد أراوخو قلب الدفاع.
وأضاف: لن أفعل ذلك مع مبابي فقط، وإنما مع أي جناح سيكون في مواجهتي، وسبق أن فعلت ذلك خلال مباراة نابولي في دورالـ16 للبطولة، ونجحت في إيقاف خطورة كفاراتسخيليا جناح نابولي.
واعترف يامال بأن مبابي ربما يختلف عن أي لاعب آخر، ويحاول معه أشياء مختلفة ولهذا فإنه يرى أن عليه مساعدة الفريق بأي صورة، وهذا كل ما في الأمر.
ويترقب لامين يامال هذه المواجهة المهمة في ذهاب الدور ربع النهائي للبطولة بالكثير من الطموح والحماس، وقال إنه أول دور ربع نهائي أخوضه في البطولة، وكان حلماً بالنسبة لي، وكل ما علينا فعله أن نلعب كرتنا ونسيطر عليهم.
ولا يستبعد لامال إمكانية الوصول إلى المباراة النهائية لهذه البطولة التي تقام على ملعب استاد ويمبلي بإنجلترا، وقال إنها ليست حلماً صعب المنال، وجميع الفرق فرصها متساوية لتحقيق هذا الهدف، ولكن علينا أولاً أن نتخطى عقبة سان جيرمان، ثم نرى بعد ذلك ما يحدث في نصف النهائي.
وأضاف: أعتقد أن كل شيء وارد الحدوث، ونحن جميعاً نركز من الآن على مباراة الأربعاء المقبل لأنها بالنسبة لنا أهم مباراة في الموسم.

دوري أبطال أوروبا
برشلونة
باريس سان جيرمان
لامين يامال
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