تعثر استضافة السعودية مباراتي الأهلي والزمالك

القاهرة (أ ف ب)



تعثرت استضافة العاصمة السعودية الرياض مباراتي الأهلي والزمالك في الدوري المصري لكرة القدم، بحسب ما كشف رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ.

وكانت السعودية قدّمت عرضاً لاستضافة المباراتين «بمئات ملايين (الجنيهات) ومبلغ آخر بالملايين لباقي أندية الدوري سيكون مناسباً لقيمة منتج الدوري المصري»، بحسب رئيس رابطة الدوري المصري أحمد دياب.

ويلعب الأهلي حامل اللقب وبطل أفريقيا مع الزمالك ثالث الموسم الماضي ذهاباً في 15 أبريل الحالي في مباراة مؤجلة عن المرحلة العاشرة، قبل مواجهة ثانية في 25 يونيو.

وكشف آل الشيخ عن تفاصيل المفاوضات، عازياً أسباب تعذر إقامة المباراتين في السعودية إلى قوانين الاتحاد الدولي «الفيفا»، لرفض لعب أي مواجهة في الدوري خارج القارة.

وأضاف: «الزمالك وافق قبل الأهلي على خوض مباراتين في السعودية، مقابل مليون دولار بالإضافة إلى الإقامة».

وتابع أنه استفسر مع المصري هاني أبو ريدة عضو مجلس «الفيفا» حول قانونية استضافة المباراتين «لكنه أبلغني بأن أنظمة «الفيفا» تمنع إقامة مباريات الدوري في قارة أخرى. وهناك واقعة مماثلة لمباراة في الدوري الإسباني بين برشلونة وجيرونا تم رفض إقامتها في الولايات المتحدة، لأن النقل يرتبط فقط بوجود ظروف سياسية وقهرية».

وسبق أن تقابل قطبا الكرة المصرية في السعودية في الثامن من مارس الماضي ضمن أوّل نهائي لكأس مصر يقام خارج البلاد، وانتهى بتتويج الأهلي باللقب للمرة الـ39 في تاريخه.

وأوضح آل الشيخ «أكّد لي أبوريدة أن حالة نهائي كأس مصر مختلفة، لأنها مباراة واحدة ولا تؤثر على أي فرق أخرى».

كما أبلغه أبو ريدة، بحسب ما أضاف، باستحالة استضافة السعودية مباريات الأهلي الأفريقية «لأنها بطولة قارية».

بدوره، قال دياب: «خاطبنا الأهلي والزمالك على إقامة قمة الدوري في السعودية، وتسلمنا موافقات رسمية من الطرفين، وبدأنا باقي الإجراءات والخطوات لإكمال المشروع».

وتابع: «لم نحصل على رد من «الفيفا» حتى الآن بشأن إمكانية إقامة القمة في السعودية، وفي حال وصلنا رد فلن نستطيع بسبب ضيق الوقت».