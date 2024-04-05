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الرياضة

شباب الأهلي والنصر «أول السلسلة» في «رحلة التتويج»

شباب الأهلي والنصر «أول السلسلة» في «رحلة التتويج»
5 ابريل 2024 15:00

 
علي معالي (دبي)

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يلتقي شباب الأهلي والنصر، بصالة الفرسان»، في الساعة التاسعة و45 دقيقة مساء السبت، ضمن سلسلة المباريات الخمس، لتحديد بطل دوري السلة، وهو النهائي الثاني على التوالي بين الفريقين، وبحسب نظام هذا الموسم «بست أوف 5»، فإن السباق بين شباب الأهلي «حامل اللقب» والنصر «الوصيف» لن يكون سهلاً هذه المرة.
وتعتبر الخطوة الأولى مهمة، لأنها الدافع لبقية المباريات، والفوز بثلاثة لقاءات «مفتاح التتويج»، وحدد اتحاد السلة موعد بقية المباريات، حيث تقام المواجهة الثانية أيضاً على صالة شباب الأهلي 14 أبريل، والثالثة 18 أبريل على صالة النصر.
وبحسب نظام المسابقة، إذا نجح أي من الفريقين في الفوز بالمباريات الثلاث الأولى على التوالي، يُتوج بطلاً للدوري، وخلاف ذلك يتم الاحتكام إلى مباراة رابعة 22 أبريل، وإذا تقدم فريق 3-1، يتوج بطلاً، ولكن التعادل 2-2، يتم اللجوء إلى مباراة خامسة فاصلة 26 أبريل، وتأهل شباب الأهلي إلى النهائي، بعد تخطي البطائح، فيما صعد النصر على حساب الشارقة
ويبحث التونسي وليد زريدة مدرب شباب الأهلي عن لقبه الأول مع «الفرسان» في مشواره بملاعبنا معتمداً على مجموعة من أصحاب الخبرات الطويلة، من مواطنين وأجانب، منهم سعيد ومحمد مبارك وطلال سالم وقيس عمر، وفي المقابل، فإن المصري حسام الوكيل يرسم الطريق نحو أول ألقاب العميد بالدوري، خاصة أنها المرة الأولى في تاريخ النادي بأن يتأهل إلى المباراة النهائية للدوري موسمين متتاليين، وتحت قيادة المدرب الوكيل الذي يخطط لصناعة مجد جديد لـ «العميد»، معتمداً على مجموعة من المواهب الشابة مثل حسن عبدالله، وفيصل محمد وحمد علي، ومامادو ندياي، وسعيد محمد علي والمخضرم صالح سلطان.

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