السبت 6 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الحصاد الأسوأ» في القرن الحالي يُطارد «البايرن» بسبب ليفركوزن!

«الحصاد الأسوأ» في القرن الحالي يُطارد «البايرن» بسبب ليفركوزن!
5 ابريل 2024 14:00


عمرو عبيد (القاهرة)

أخبار ذات صلة
«الحفل الكبير» مكافأة عمدة ليفركوزن!
توخيل يطالب «البايرن» بإنقاذ «الموسم المحبط»


يقترب باير ليفركوزن من حصد لقبه الأول «التاريخي» في «البوندسليجا»، وبعد جولة «درامية» قبل أيام قليلة في البطولة الألمانية، أكد «الأسود والأحمر»، خلالها إصراره الكبير على عدم التفريط في حلمه الكبير، وارتفع الفارق بينه وبين «حامل الألقاب الـ11 المتتالية»، بايرن ميونيخ، إلى 13 نقطة، وهو فارق لم يتخيله أحد على الإطلاق قبل انطلاق الموسم الحالي، وإذا استمرت «كتيبة ألونسو» في الظهور بهذا الأداء والمستوى «الخياليين»، فإنه قد يُنهي «سباق البوندسليجا» بفارق نقطي لم يعرفه «البافاري» أبداً منذ مطلع القرن الحالي، خلال المواسم «القليلة» التي فقد فيها لقب الدوري.
ومنذ موسم 2000-2001، حصد بايرن ميونيخ 17 لقباً في «البوندسليجا» مقابل خسارة التتويج 6 مرات فقط، وخلالها لم يعرف «البافاري» السقوط بفارق نقطي «لافت» عن البطل، مثلما يبدو الوضع حالياً، إذ ربما يرتفع الفارق أكثر في ظل حالة الفريقين، بين توهج ليفركوزن، و«خفوت نجم» البايرن، أو قد يقل، لكن مع بلوغ الفارق 13 نقطة بينهما في «صراع القمة» حتى الآن، يبدو أن «الأسود والأحمر» قد يُذيق «البايرن» من الكأس نفسها التي تجرعها منافسوه في السنوات الماضية.
وتشير الإحصاءات التاريخية إلى أن بايرن ميونيخ، فقد لقب موسم 2001-2002، على يد بروسيا دورتموند، ورغم أن «البافاري» حلّ في المركز الثالث آنذاك، بعد ليفركوزن «الوصيف»، فإن الفارق بينه وبين البطل بلغ نقطتين فقط، حيث جمع «أسود الفيستيفال» وقتها 70 نقطة مقابل 68 للبايرن، وفي نُسخة 2003-2004، نجح فيردر بريمن في التتويج على حساب «عملاق ميونيخ» بفارق أكبر نسبياً، حيث حصد الأول اللقب بـ74 نقطة مقابل 68 أيضاً للبايرن، بفارق 6 نقاط.
وخلال أسوأ مواسم «البايرن» في القرن الحالي، 2006-2007، تقهقر الفريق إلى المركز الرابع، بينما فاز شتوتجارت باللقب، والمثير أنه رغم ابتعاد بايرن ميونيخ عن «المثلث الذهبي»، فإن الفارق بينه وبين شتوتجارت لم يتجاوز 10 نقاط آنذاك، وهو ما يعكس سوء حالة الفريق في الموسم الحالي بصورة غير معتادة على الإطلاق، وفي نُسخة 2008-2009، انتزع فولفسبورج لقب «البوندسليجا» بفارق نقطتين فقط عن «البايرن»، الذي حلّ «وصيفاً»، ثم عاد ليتراجع في بطولة 2010-2011، عندما تُوّج دورتموند مرة أخرى باللقب برصيد 75 نقطة، تاركاً «البافاري» في المركز الثالث، ورغم ذلك كان الفارق بينهما 10 نقاط، وخلال آخر نُسخة خسرها بايرن ميونيخ، لمصلحة دورتموند أيضاً، في موسم 2011/2012، كان الفارق بينهما 8 نقاط، بواقع 81 نقطة لـ«أسود الفيستيفال» مقابل 73 للبايرن، ما سيجعل البطولة الحالية «تاريخية» إذا تمكن ليفركوزن من الاحتفاظ بهذا الفارق النقطي، أو زاد عليه أكثر!

ألمانيا
الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن
باير ليفركوزن
آخر الأخبار
الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بريسايت
اقتصاد
دور تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في تعزيز السلامة العامة
3 ابريل 2024
الآلاف يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في الأقصى (أ ف ب)
الأخبار العالمية
120 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان بالمسجد الأقصى
اليوم 02:13
أرشيفية
الأخبار العالمية
واشنطن: «الحوثي» حوَّل اليمن لأكبر حقل ألغام في العالم
اليوم 02:13
دمار واسع في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: تدمير 62% من منازل غزة جراء الحرب
اليوم 02:13
أمير الكويت يشيد بتنظيم انتخابات مجلس الأمة بكفاءة وشفافية
الأخبار العالمية
أمير الكويت يشيد بتنظيم انتخابات مجلس الأمة بكفاءة وشفافية
اليوم 02:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©