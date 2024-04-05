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الرياضة

الوحدة جاهز لاستضافة مباراة الاتحاد والوحدة في السوبر السعودي

الوحدة جاهز لاستضافة مباراة الاتحاد والوحدة في السوبر السعودي
5 ابريل 2024 14:01

 
أبوظبي (وام)

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أعلن الوحدة اكتمال جميع التجهيزات في مرافق النادي ومنشآته المختلفة لاحتضان مباراة الاتحاد والوحدة السعودي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي الاثنين المقبل، على استاد آل نهيان، وتوفير متطلبات الجماهير، وتسهيل عملية متابعة المباراة وحركة الدخول والخروج من الاستاد.
وتستضيف الإمارات مباريات كأس السوبر السعودي من 8 إلى 11 أبريل الحالي، على ملعب محمد بن زايد في نادي الجزيرة، وملعب آل نهيان في نادي الوحدة، بمشاركة 4 فرق هي الاتحاد، والنصر والهلال والوحدة.
وأكد النادي في بيان له، أنه وضع الترتيبات التي تضمن نجاح الحدث، ودعم الجهود الرامية لإظهار الصورة المشرفة عن استضافة الإمارات لكافة الفعاليات الرياضية الإقليمية والقارية والدولية، وترحيبه بالأشقاء من السعودية.
وأشار إلى جاهزية المركز الإعلامي في النادي لاستقبال وسائل الإعلام المحلية والسعودية، وتقديم جميع التسهيلات التي تعزز دورها في التغطية الإعلامية للحدث.
وتستضيف قاعة استاد آل نهيان المؤتمرات الصحفية الخاصة بمباريات نصف نهائي كأس السوبر السعودي ابتداءً من الساعة السابعة مساء الأحد للكشف عن آخر استعدادات أندية الهلال والنصر والاتحاد والوحدة لخوض مباراتي نصف النهائي.
ويتدرب لاعبو الوحدة على الملعب الرئيسي في استاد آل نهيان في الساعة الثامنة مساءً، ويعقب ذلك تدريبات الاتحاد في الساعة التاسعة والنصف مساءً.

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