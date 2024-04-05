«النسخة التاسعة» لـ «سوبر الطائرة» تنطلق السبت



معتصم عبدالله (الشارقة)



تنطلق مساء السبت كأس السوبر للكرة الطائرة لفئة الرجال، بإقامة 4 مباريات في الدور التمهيدي، حيث يستقبل بني ياس «حامل اللقب» ضيفه عجمان، ويواجه الجزيرة نظيره حتا، ويلتقي الوصل ضيفه النصر، فيما يلعب شباب الأهلي مع العين على صالة الأول بالنهدة.

وتعد النسخة الحالية التاسعة لكأس سوبر الطائرة للرجال، والتي اقتصر فيها التتويج على 4 أندية فقط، شملت الشباب مواسم 2012- 2013،2013- 2014،2014- 2015، وبني ياس 2015- 2016 و2022- 2023، وشباب الأهلي 2019- 2020، والنصر 2020- 2021،2021- 2022.

وتقام مباريات الدور التمهيدي لكأس السوبر، بنظام خروج المغلوب، حيث يلتقي صاحب المركز الأول في ترتيب الدوري العام للموسم الحالي مع الثامن، والثاني في مواجهة السابع، والثالث مع السادس، والرابع في مواجهة الخامس، على أن تلعب الفرق الأربعة المتأهلة إلى «المرحلة الثانية» دورة مجمعة واحدة على ملعب محايد 26 و27 و28 أبريل الجاري.

وتوزعت ألقاب منافسات فئة الرجال للطائرة في الموسم الحالي على شباب الأهلي الذي تُوج بطلاً لـ «كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للطائرة»، والجزيرة الذي ظفر بلقب «درع الدوري»، في انتظار المنافسة على اللقب الرابع في «كأس الإمارات» في مايو المقبل.