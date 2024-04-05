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الرياضة

اتحاد كلباء يبحث عن «الفوز الضائع» بـ «خطة الكأس»

اتحاد كلباء يبحث عن «الفوز الضائع» بـ «خطة الكأس»
5 ابريل 2024 14:32

 
رضا سليم (دبي) 

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تتطلع جماهير اتحاد كلباء إلى عودة «الانتصارات الغائبة» في «الجولة 18»، عندما يلتقي حتا يوم السبت، عقب الفوز على العين، والتأهل إلى نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وهو ما أكده المدرب العراقي غازي الشمري الذي تولى المهمة بدلاً من فرهاد مجيدي، الذي تمت إقالته بسبب تراجع النتائج، مشيراً إلى أن الفوز يمثل دفعة معنوية قوية قبل عودة الدوري.
ولم يحقق اتحاد كلباء الفوز في آخر 8 مباريات بـ «دوري أدنوك للمحترفين»، حيث تعادل في 3 لقاءات أمام العين وخورفكان، والجزيرة، وخسر 5 مرات من الوصل وبني ياس والشارقة والبطائح وعجمان، وهي أطول سلسلة عدم فوز له منذ موسم 2018-2019، وهو ما أدى إلى تراجع الفريق إلى «المركز 12» برصيد 14 نقطة، جمعها من الفوز في 3 مباريات، والتعادل 5 مرات، والخسارة في 9 لقاءات، وبفارق 6 نقاط عن الإمارات الثالث عشر، فيما يحتل حتا المركز الأخير، وله 5 نقاط، وانتهت مواجهة الدور الأول بين الفريقين بفوز «النمور» 2-1. 
ويعتمد اتحاد كلباء على الهداف مهدي قايدي الذي نجح في تسجيل هدفين في مرمى العين، وقاده إلى نصف نهائي الكأس، وأحرز 8 أهداف في 17 مباراة بالدوري، من أصل 26 هدفاً للفريق في كل المباريات، ومعه بيسا وفومبيرجر وكايو إدواردو وحبيب الفردان. 
وعانى «النمور»، خلال المباريات الماضية، مشاكل دفاعية، آخرها أمام عجمان عندما خسر بـ «رباعية»، بعدما كان متقدماً في النتيجة، واهتزت شباكه بـ 35 هدفاً. 
وقال غازي الشمري: «طوينا ملف الكأس، وتنتظرنا مباراة مهمة أمام حتا، وهي مواجهة لا تقل أهمية عن المباريات السابقة، ورفعنا شعار «لا وقت للراحة»، بحثاً عن النتائج الإيجابية، ونبدأ صفحة جديدة في الدوري، ونطمح إلى مواصلة النتائج الإيجابية، وبالمستوى الذي ظهر عليه جميع اللاعبين في الكأس.

 

دوري أدنوك للمحترفين
كأس صاحب السمو رئيس الدولة
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