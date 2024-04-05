حتا يطارد «الفرحة الغائبة» عن «الديار»!



مراد المصري (أبوظبي)



أكمل حتا تحضيراته لمباراة اتحاد كلباء، السبت، في افتتاح «الجولة 18»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، مع السعي لحصد أول انتصار على ملعبه هذا الموسم، في المواجهة رقم 11 التي يخوضها أمام جماهيره في مختلف المسابقات.

ولم يعرف «الإعصار» طعم الفوز على ملعبه في 8 مباريات بالدوري، بعد التعادل مرة واحدة، والخسارة سبع مرات، سجل خلالها هدفاً يتيماً، كما خسر على ملعبه أمام عجمان في دور الـ 16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وتعادل مع الوصل في الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

ويدرك الصربي نيناد فانيتش مدرب حتا الجديد، أن النتائج الإيجابية يجب أن تأتي سريعاً، مع بدء العد التنازلي لنهاية الموسم، ووجود الفريق بالمركز الأخير على لائحة الترتيب، وهو ما جعله يستغل الأيام الماضية للتحضير ورفع الجاهزية على صعيد النزعة الهجومية، بعدما غابت الأهداف عن الفريق في آخر مباراتين على التوالي في الدوري.

ويرى فانيتش أن المواجهة المقبلة مهمة للغاية، وقال «هناك العديد من الأسباب التي تجعلنا نسعى لانتزاع الفوز، خصوصاً أن اتحاد كلباء الأقرب للفرق المتصارعة على سباق النجاة من الهبوط، لذلك فإن النقاط الثلاث تجعل وضعيتنا قريبة منها.

وأضاف «أفكر في النقاط الثلاث، ولن أتحدث عن أي نتيجة أخرى، لأن عدم الفوز يصعّب الأمر علينا، واتحاد كلباء منظم ويلعب جيداً، إلا أن رسالتي للاعبين أنه بالأداء الذي أظهرناه أمام النصر الفريق الكبير، فإننا قادرون على تقديم المستوى نفسه أمام أي منافس آخر».

وقال: «يغيب عن الفريق ثلاثة لاعبين تم استدعاؤهم إلى المنتخب الأولمبي، وهم حمدان العامري، ومحمد عبد الرحمن، وسلطان البدواوي، وهناك مشاورات مع اتحاد الكرة ليشاركوا معنا في اللقاء، إلا أننا ندرك أهمية استحقاق المنتخب في البطولة الآسيوية».