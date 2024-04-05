بني ياس جاهز بـ «الثابتة» و«الخاطفة»



مراد المصري (أبوظبي)



استعد بني ياس لمباراة «الديربي» أمام الوحدة، يوم السبت، ضمن «الجولة 18» من «دوري أدنوك للمحترفين»، من خلال التركيز على «الكرات الثابتة»، و«الهجمات الخاطفة»، ويتطلع «السماوي» لحصد الانتصار على «العنابي» للمرة الثانية هذا الموسم.

واستعاد بني ياس توازنه، بعد الفوز في المباراة الماضية أمام الإمارات، لتصبح أولوياته إنهاء الموسم في أفضل ترتيب ممكن.

وركز داركو ميلانيتش مدرب بني ياس، على التحضير الفني بمحاولة اللعب على نقاط الضعف لدى المنافس، رغم الحالة الفنية الإيجابية التي يمر بها «أصحاب السعادة» الآن، إلا أن «السماوي» يدرك أنه قادر على قلب المعطيات بتوفر أغلب العناصر الأساسية المؤثرة، مع استعادة يوسف نياكاتيه «حاسة التهديف» مجدداً، وظهور أحمد أبوناموس بمستوى مؤثر.

ويدرك ميلانيتش أهمية حصد نتيجة إيجابية في المباراة، لما تشكله من حافز للاستمرارية، خلال المرحلة المتبقية من الموسم، والتي يريد من خلالها تثبيت موقعه على رأس الجهاز الفني، وقال «نعرف المباراة جيداً، ونريد المواصلة البناء على ما حققناه أمام الإمارات، والوحدة لديه جودة عالية، ويعرف التمركز في الملعب، ويملك روحاً كبيرة مع مدربه الجديد، ومع ذلك نجعل المباراة صعبة على المنافس».

وأضاف «ندرك قوة الوحدة، ولكن لديه نقاط ضعف نتطلع إلى استغلالها، وأن نقدم أقصى ما لدينا لكسب نقاط المباراة، ويغيب عن الفريق جواو فيكتور بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وخميس المنصوري الذي انضم إلى المنتخب الأولمبي». وقال: أتمنى أن نستمر في تسجيل الأهداف خلال المباريات المقبلة.