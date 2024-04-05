السبت 6 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

آخر تطورات حالة فينجارد.. «انكماش الرئتين»!

آخر تطورات حالة فينجارد.. «انكماش الرئتين»!
5 ابريل 2024 15:24

 
برشلونة (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
فينجارد.. كسور في الترقوة والضلوع
الاتحاد الإسباني يتعهد بالتعاون في «شبهات الفساد»


أصيب الدرّاج الدنماركي يوناس فينجارد الفائز بطواف فرنسا لعامي 2022 و2023 بأضرارٍ في الرئة، بعد الحادث المروّع الذي تعرّض له خلال مشاركته في طواف الباسك للدراجات الهوائية، وفقاً لما أعلنه فريقه فيسما-ليس.
وقال فريقه: «كشفت الفحوص الجديدة في المستشفى أنه يعاني من رضّة رئوية وانكماش الرئتين».
ونُقل ابن الـ27 عاماً على حمالة مع دعامة لعنقه وجهاز تنفسي، قبل أن يتبيّن في المستشفى أنه تعرّض لكسور في عظمة الترقوة وأضلاع عدة.
وأضاف فيسما-ليس «حالته مستقرة ونام جيداً، سيبقى في المستشفى».
ووقع الحادث على بعد نحو ثلاثين كيلومتراً من نهاية المرحلة الرابعة التي كانت مقررة بين إيشاري أراناس ولوجوتيو.
وأثناء انحدار في مسار المرحلة، انزلق العديد من الدرّاجين واصطدموا بكتل حجرية ومصرف خرساني.
ومن بين ثمانية دراجين سقطوا في هذا الحادث، بقي الأسترالي جاي فاين لأطول فترة بلا حراك قبل أن يتم إسعافه من قبل خدمات الطوارئ، تمهيداً لنقله الى المستشفى.
وأعلن فريق الإمارات «أنه واعٍ وقادر على الكلام».
كما أصيب السلوفيني بريموش روجليتش والبلجيكي ريمكو إيفينبول وتمكّنا من النهوض، لكن فريقيهما بورا-هانزجروهي وسودال كويك-ستيب توالياً أعلنا انسحابهما.
وأصيب إيفينبول بكسر في كل من عظمة الترقوة وكتفه الأيمن، وفق ما أعلن فريقه في بيان جاء فيه «سيعود ريمكو الى بلجيكا حيث سيجري جراحة من أجل معالجة كسر في الترقوة والخضوع لفحوص أخرى في مستشفى هيرينتالس».
وتعرّض البلجيكي فاوت فان آرت لإصابات مماثلة الأسبوع الماضي في حادثٍ آخر في طوافٍ حول فلاندرز.
وكان روجليتش الذي سقط الأربعاء أيضاً في المرحلة الثالثة لكنه تعافى بسرعة، متصدراً الترتيب أمام إيفينبول بسبع ثوانٍ قبل بداية السباق الخميس.
وبات الدنماركي ماتياس سكيلموز المتصدر الجديد، بفارق أربع ثوانٍ عن الإسباني خوان أيوسو.
وتمتد المرحلة الخامسة ما قبل الأخيرة لـ175.9 كلم من فيكتوريا-فاستيس وأموريبيتا-إتسانو.

الدراجات
الدراجات الهوائية
الدنمارك
إسبانيا
فريق الإمارات للدراجات
آخر الأخبار
الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بريسايت
اقتصاد
دور تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في تعزيز السلامة العامة
3 ابريل 2024
الآلاف يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في الأقصى (أ ف ب)
الأخبار العالمية
120 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان بالمسجد الأقصى
اليوم 02:13
أرشيفية
الأخبار العالمية
واشنطن: «الحوثي» حوَّل اليمن لأكبر حقل ألغام في العالم
اليوم 02:13
دمار واسع في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: تدمير 62% من منازل غزة جراء الحرب
اليوم 02:13
أمير الكويت يشيد بتنظيم انتخابات مجلس الأمة بكفاءة وشفافية
الأخبار العالمية
أمير الكويت يشيد بتنظيم انتخابات مجلس الأمة بكفاءة وشفافية
اليوم 02:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©