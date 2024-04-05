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الرياضة

«الزعيم» يبحث عن «عودة الثقة» أمام «صديق الأمس»

«الزعيم» يبحث عن «عودة الثقة» أمام «صديق الأمس»
5 ابريل 2024 17:00

معتز الشامي (دبي)

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أغلق الجهاز الفني للعين، صفحة «الخروج الحزين» من ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بالخسارة أمام اتحاد كلباء 1-2، بعد مباراة مثيرة، وفتح صفحة «اللقاء المرتقب» أمام النصر، يوم الأحد، ضمن «الجولة 18» من «دوري أدنوك للمحترفين».
يبحث «الزعيم» عن استعادة الثقة سريعاً، والتعافي أيضاً من آثار إضاعة نقطتين في «السباق الشرس» على لقب الدوري، بالتعادل مع الشارقة في الجولة الماضية، فضلاً عن غسل أحزان الخسارة من «النمور» في «الكأس الأغلى، وفي الوقت نفسه ضرب عدة عصافير بحجر واحد، من خلال اللعب بدافع الفوز أمام «العميد»، بهدف مصالحة الجماهير الغاضبة من اللاعبين والجهاز الفني، ووضع حد لتفوق شرودر المدرب السابق لـ «البنفسج»، الذي تغلب على كريسبو في إياب ربع نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».
ويعاني كريسبو مقارنات الجماهير، بينه وبين شرودر، خاصة بعد تألق الأخير مع النصر منذ أن تولى تدريبه مطلع الموسم الجاري، بعد رحيله عن «الزعيم»، رغم المستوى المميز الذي قدمه الفريق في الشهرين الماضيين، ومواجهة ضغط المباريات، والإجادة في المنافسة القارية والمحلية، باستثناء الوداع المبكر للكأس.
ويحرص كريسبو على إثبات تفوقه في المواجهة المرتقبة مع «الأزرق»، والتي تكون بمثابة الرد العملي على الانتقادات، عبر تخطي «كتيبة شرودر»، وبالتالي تكون لغة الفوز العيناوية حاضرة بقوة أمام «صديق الأمس».
وعقد الجهازان الفني والإداري اجتماعاً باللاعبين، عقب العودة إلى التدريبات، والتحضير لمباراة النصر، حيث طالب كريسبو من اللاعبين ضرورة القيام برد فعل سريع، بالعودة إلى سكة الانتصارات، واستعادة الروح القتالية العالية التي ميزت الفريق في أصعب المحطات خلال الشهرين الماضيين، وشدد على أهمية الانتصارات، سواء أمام النصر، أم «المؤجلة» أمام الجزيرة 11 أبريل، حتى يدخل الفريق مواجهتي نصف نهائي دوري الأبطال أمام الهلال في قمة التركيز، بجانب ضرورة استعادة ثقة جماهير «الأمة العيناوية».
من ناحية أخرى، يتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة، تثبيت التشكيلة بالنسبة للفريق، خاصة في ظل تعافي لابا كودجو من الإصابة، حيث غاب عن التشكيلة الأساسية أمام «النمور»، ولعب بديلاً، بالإضافة إلى عمير أتزيلي الذي لايزال لغزاً في التشكيلة، حيث يتوقع عودة اللاعبين إلى «البنفسج»، بالإضافة إلى قيام الجهاز الفني ببعض التغييرات التكتيكية الأخرى، وفي مراكز ومهام بعض اللاعبين، وطالبت الآراء الفنية كريسبو بضرورة تعديل مراكز بعض اللاعبين، حيث يشغل كاكو «الجناح»، وهو بعيد عن المكان الأساسي الذي يجيده «صانع لعب» خلف المهاجمين.
وتحمل المباراة رقم 30 في مواجهات الفريقين بدوري المحترفين، وتفوق «الزعيم» بـ 19 فوزاً مقابل 7 مرات لـ «العميد»، والتعادل 3 مرات.

دوري أدنوك للمحترفين
العين
النصر
كأس رئيس الدولة
كريسبو
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